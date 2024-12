Palma de Mallorca hat sich auch 2024 als glamouröse Bühne für maritime Superlative präsentiert. Der Hafen der Balearenhauptstadt zog erneut eine beeindruckende Mischung aus Riesigen Kreuzfahrtschiffen, luxuriösen Megayachten und historischen Seglern an – und unterstrich damit seine Bedeutung als Hotspot der Mittelmeerrouten.

Der Glanz der Giganten

Wer 2024 an der Hafenpromenade von Palma entlangspazierte, konnte ein wahres Schauspiel auf dem Wasser bewundern. Unter den prominenten Gästen des Hafens war die Queen Anne der britischen Reederei Cunard, ein Ozeanriese, der mit seiner klassischen Eleganz die goldene Ära der Transatlantikschifffahrt wieder aufleben lässt. Auch der Größenrekordhalter Oasis of the Seas von Royal Caribbean mit beeindruckenden 362 Metern Länge war ein regelmäßiger Besucher.

Doch nicht nur die Größe, sondern auch die Exklusivität spielte eine Hauptrolle: Mit der Ilma von Ritz-Carlton und der Explora II von MSC gab es in Palma zwei Erstbesuche von kleinen Kreuzern, die das Konzept von Boutique-Luxus auf das Wasser übertragen.

Luxusyachten und prominente Besitzer

Die Bucht von Palma war dieses Jahr auch der Schauplatz für einige der spektakulärsten Luxusyachten der Welt. Die legendäre Christina O., einst im Besitz von Aristoteles Onassis, schipperte ebenso ein wie die elegante Yas, die der königlichen Familie der Vereinigten Arabischen Emirate gehört. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ließ seinen Megayacht Launchpad anlegen, während Jeff Bezos mit seiner futuristischen Koru für Aufsehen sorgte. Kurzzeitig machte auch die beeindruckende Black Pearl mit ihren drei Masten und gewaltigen Rahsegeln Halt.

Die Zuckerberg-Yacht Launchpad.

Eleganz auf hoher See: Historische und moderne Segler

Für Liebhaber klassischer Schifffahrt bot der Hafen von Palma ebenfalls Highlights. Der französische Windjammer Belem, das älteste noch aktive Schulschiff der Welt, begeisterte mit seiner Geschichte und fast 130 Jahren auf den Meeren. Begleitet wurde es vom portugiesischen Segler Santa Maria Manuela, ein weiterer maritimer Oldtimer mit 84 Jahren auf dem Buckel.

Auch die Luxus-Segelschiffe der deutschen Marke Sea Cloud waren erneut vor Ort – schwimmende Hotels, die den Glanz vergangener Zeiten mit modernem Komfort verbinden. Für Freunde moderner Designs segelten die riesigen Motoryachten der Club Med-Serie durch die Gewässer rund um Mallorca.

Nachhaltiger Luxus auf See

Neben der Extravaganz war 2024 auch das Jahr der Innovationen. Viele der neuen Kreuzfahrtschiffe, darunter die futuristische Resilient Lady von Virgin oder der elegante Celebrity Ascent, setzten auf Technologien, die die Umweltbelastung reduzieren. Dieser Trend, der in der Branche zunehmend Gewicht gewinnt, spiegelt sich auch in den kleineren Boutique-Kreuzfahrtschiffen wider, die ein exklusives und gleichzeitig umweltbewusstes Erlebnis bieten.

Die Queen Anne.

Der Hafen von Palma ist dabei nicht nur ein logistisches Drehkreuz, sondern auch ein Schaufenster für die schönsten und beeindruckendsten Schiffe der Welt. Mit 493 Anläufen allein in diesem Jahr – darunter zahlreiche Premieren – hat sich die Balearenmetropole erneut als unverzichtbarer Stopp auf den Routen der Megayachten und Kreuzfahrtriesen etabliert.