Keine Lust, an Silvester um Mitternacht auf Mallorca zu den Glockenschlägen zwölf Trauben zu schlucken? Eine Alternative gibt es auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre. Dort präsentiert der Sänger Paul Gant swingende Musik fürs Ohr und Gemüt und witzige Talks. Ab 19 Uhr steht das Büfett bereit, mit allen Getränken aus Keller und Bar, danach geht es weiter mit Gants Auftritt und schließlich mit einem Silvesterfeuer mit Cava und einem Mitternachtssnack. Preis: 90 Euro. Anmeldungen: son-baulo@son-baulo.com .

Das neue Jahr kann man ganz klassisch begrüßen: im Wiener (Philharmoniker-)Stil, mit Walzern, Polkas und Ouvertüren, von Johann Strauss Vater und Sohn und – zumindest Anfang 2025 bei allen vier klassischen Neujahskonzerten auf Mallorca vorhanden – mit dem Lied "Meine Lippen, sie küssen so heiß” aus der Operette "Giuditta" von Franz Lehár.

Zwei dieser Events gibt es, ganz wie das Original in der österreichischen Hauptstadt, am Mittwoch, 1. Januar. Um 20 Uhr tritt das Sinfonieorchester der Balearen im Kongresspalast von Palma auf. Zu Gast ist die französisch-amerikanische Sopranistin Lauren Uequhart, die Leitung hat der japanische Violinist und Dirigent Joji Hattori, beide leben sie in – genau, Wien. Im Unterschied zu den anderen drei Neujahrsklassikern setzen die Sinfoniker der Balearen aber durchaus eigene Akzente. Neben Walzern und Polkas stehen auch Werke wie die Suite „The Wizard of Oz” von Harold Arlen, der Song "Somewhere over the Rainbow" oder "I Feel Pretty" aus Leonard Bernsteins Musical "West Side Story" auf dem Programm. Die Karten für die Veranstaltung kosten 17 und 22 Euro und sind bei palmapalaudecongressos.jan to.es erhältlich.

Im Teatre Principal d’Inca gibt das Orquesta de Camara de Mallorca unter der Leitung von Bernat Quetglas das Neujahrskonzert, mit der Sopranistin Nadia Akaarir als Solistin. Es wird am Donnerstag, 2. Januar, um 19 Uhr im Auditori d’Alcúdia wiederholt, Karten für 15 Euro: www.auditorialcu dia.net . Der dritte Auftritt der Orchesters findet am 3. Januar im Espai 36 in Sant Llorenç des Cardassar statt. Die 5 Euro Eintritt werden zur Unterstützung der Betroffenen der Unwetterkatastrophe in Valencia weitergereicht. Karten: ticketib.com .

Tradition hat auch das Neujahrskonzert im Auditorium von Palma. Das Datum Donnerstag, 2. Januar, ist fix und ebenso die Mitwirkenden, das Strauss Festival Orchestra & Ballet Ensemble. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets für 52 bis 72 Euro gibt können online bei audi toriumpalma.koobin.com erworben werden.

Neuer Mitbewerber in diesem Reigen ist das Trui Teatre in Palma. Dort tritt am 2. Januar, um 20 Uhr das Philharmonic Ensemble auf. Die 13-köpfige Formation wurde von Musikern der Wiener Philharmoniker gegründet. Ihr Auftritt schlägt mit 41 bis 85,50 Euro zu Buche. Karten gibt es bei trui teatre.janto.es .

Keine Lust auf den Wiener Sound? Ein Berliner könnte Abhilfe schaffen: Der prominente Techno-DJ und Produzent Paul Kalkbrenner ist Top-Act bei einem Neujahrsrave am 1. Januar im Son Amar, der von Mittag bis Mitternacht geht. Kostenpunkt: 38, 41 und 85 Euro plus Bearbeitungsgebühr, Tickets: xceed.me (Suchbegriff "Danzú" oder "Son Amar").