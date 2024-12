Dass es beim Verkehr auf Mallorca manchmal leicht chaotisch ist und es auf den Straßen der Insel durchaus komplizierter zugehen kann als etwa in Deutschland, ist allgemein bekannt. Doch was sich auf im Sommer auf der MA-15 zugetragen hat, ist geradezu unfassbar. Denn ein 25-jähriger Spanier ist 19 Kilometer auf der genannten Schnellstraße mit hochgeklappter Motorhaube in Richtung Manacor gefahren. Zuvor war er mit seinem Fahrzeug der Marke Chevrolet, Model Cruze, gegen eine Leitplanke gefahren, wobei sich die Motorhaube durch den Aufprall geöffnet hatte. Stunden später wurde das beschädigte, weiße Fahrzeug in Artà vorgefunden. Polizeibeamte führten bei dem Fahrzeugführer einen Alkoholtest durch, der positiv ausfiel.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, ereignete sich der Vorfall am 6. Juni gegen vier Uhr morgens. Der Fahrer soll dabei in der Nähe von Algaida mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen sein und dabei sogar das Nummernschild des Autos verloren haben. Die spanische Straßenmeisterei meldete den Vorfall bei der Guardia Civil und erklärte sie hätten Videos und Bilder von dem Vorfall. Durch die Auswertung des Materials von Videokameras konnte der alkoholisierte Fahrer gefunden werden. (Foto: UH) Die Beamten trauten bei der Sichtung des Materials ihren Augen nicht. Sie sahen wie das Auto von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke prallte und der Fahrer mit der hochgeklappten Motorhaube einfach weiterfuhr. Der betrunkene Südeuropäer raste dabei mit bis zu 80 Kilometern über die Straße. In Artà angekommen, begab sich der alkoholisierte, junge Mann in eine Bar, wo er gegen Tische und Stühle prallte. Der Lokalinhaber alarmierte daraufhin die Polizei, die den Autofahrer festnahm. Den Beamten erklärte der Verkehrssünder, dass er eigentlich vorhatte, nach Palma zurückzufahren, doch die Orientierung verloren hatte. Sein Fahrzeug wies Schäden an der Motorhaube, der Stoßstange und der Frontscheibe auf. Der Mann wurde einem Richter vor Gericht vorgeführt.