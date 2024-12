Am Sonntagnachmittag ist eine Frau in dem bei deutschen Urlaubern beliebten Ort Port d'Andratx auf Mallora aus unbekannten Gründen zusammengebrochen. Augenzeugen riefen daraufhin den Rettungsdienst herbei, der wenig später eintraf. Doch die Rettungssanitäter und Ärzte konnten der Dame, deren Nationalität nicht bekannt ist, nicht weiter helfen, sodass sie noch vor Ort verstarb.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” berichtete, ereignete sich der Vorfall an der Promenade des exklusiven Hafens Port d'Andratx. Dabei soll die ältere Dame beim Spazierengehen plötzlich auf den Boden gefallen sein. Sofort kamen ihr Kellner von in der Avenida Mateo Bosch gelegenen Nobel-Cafés zu Hilfe. Die Servicekräfte versuchten die Dame wiederzubeleben und riefen die Rettungskräfte an.

Der Vorfall am helllichten Tag zog eine Menge Schaulustige und Neugierige an, die sich um die Frau, die um ihr Leben rang, versammelten. Nachdem der Tod der Seniorin festgestellt wurde, wurde der Fall der Polizei gemeldet. Es wird davon ausgegangen, dass die Frau eines natürlichen Todes verstorben war.