Mit einem strahlenden Lächeln begrüßten die Menschen auf der Plaça Cort vor dem Rathaus von Palma de Mallorca das Jahr 2025. Pünktlich nach dem zwölften Glockenschlag der Rathausuhr brach die Menge in Jubel aus, während die Tradition der "zwölf Glückstrauben" ihren Höhepunkt erreichte. In Spanien ist es üblich, dass die Feiernden an Silvester Trauben essen, was Glück für das neue Jahr verspricht. Mehr als 2500 Menschen, Einheimische und Touristen gleichermaßen, hatten sich an diesem symbolträchtigen Ort versammelt, um den Jahreswechsel gebührend zu feiern.

Dabei herrschte vorab Unsicherheit über das Wetter: Für die Silvesternacht waren Schauer und Gewitter angekündigt worden, doch die befürchteten Niederschläge blieben aus. Stattdessen blieb es zwar kühl, aber trocken – sehr zur Freude der Feiernden, die dick eingepackt den Abend in bester Stimmung verbrachten. DJ Juan Campos heizte der Menge ein Die musikalische Untermalung der Feierlichkeiten übernahmen der legendäre DJ Juan Campos, gekleidet in einer auffälligen blau-glitzernden Jacke, und der Moderator "Speaker Tormenta". Ab 23.30 Uhr brachten sie die Menge mit den größten Hits der 70er- und 80er-Jahre in Schwung. Zu dieser mitreißenden Playlist tanzten die Gäste ausgelassen, viele mit einem Getränk in der Hand, während die letzten Minuten des alten Jahres verrannen. Das Publikum bestand überwiegend aus Menschen um die 40, doch auch viele jüngere und ältere Besucher mischten sich darunter. Neben Mallorquinern waren zahlreiche Touristen sowie ausländische Inselbewohner, auch etliche Deutsche, vertreten, die sich auf den Rathausplatz begaben, um gemeinsam mit Freunden und Familie in festlicher Atmosphäre zu feiern. Die Stimmung war ausgelassen, viele trugen weihnachtliche Accessoires oder extravagante Outfits. Besonders ins Auge fielen lustige Hüte mit Hasenohren, die von Straßenhändlern verkauft wurden und sich großer Beliebtheit erfreuten. Lokalpolizei sorgte für Sicherheit Für die Sicherheit der Feier sorgte eine starke Präsenz der Lokalpolizei, die den Zugang auf die Straßen Colón und Palau Reial beschränkte, um Überfüllung zu vermeiden. Trotz der großen Menge verlief der Abend weitgehend friedlich. Einzige Ausnahme war der Vorfall einer jungen Frau, die gegen 23.30 Uhr aufgrund von Alkoholkonsum ärztliche Hilfe benötigte. Die Party, die um zwei Uhr morgens enden sollte, bleibt vielen sicherlich in guter Erinnerung – nicht zuletzt dank der positiven Überraschung eines regenfreien Silvesterabends, der das neue Jahr auf Mallorca umso stimmungsvoller beginnen ließ. Gefeiert wurde natürlich auch anderswo auf der Insel. Sowohl in den Dörfern als auch in Städten wie Manacor oder Inca fanden von den Gemeinden organisierte Partys mit Musik statt. In Palma kamen neben dem Rathausplatz auch Tausende Menschen auf dem Paseo Borne und der Plaça de la Reina zusammen.