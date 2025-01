Der Dreikönigstag ist auf Mallorca traditionell das, was in Deutschland Heiligabend oder der erste Weihnachtstag ist: das Fest der Geschenke. Die Heiligen Drei Könige sind der Höhepunkt der Weihnachtszeit und die Umzüge in ihrem Zeichen ein ganz besonderes Spektakel auf der Insel. Von den vielen Paraden auf Mallorca ist jene in Palma die bedeutendste. In diesem Jahr können sich Zuschauer hier wieder über ein umfangreiches Aufgebot freuen.

Ein Bus fährt mit Am kommenden Sonntag (5. Dezember) werden etwa 20 Wagen an dem Umzug teilnehmen, einige davon neu, wie der mit den königlichen Briefkästen und ein anderer mit traditionellen Figuren und Spielzeug, sowie ein Fahrzeug des städtischen Busunternehmens EMT. Im Festzelt werden die Wagen, die an der Parade teilnehmen werden, von derzeit etwa 20 Personen aufgebaut. Die Stadträtin für Bürgerbeteiligung, Lourdes Roca, erklärte am Donnerstag bei ihrem Besuch im Festzelt, dass es dieses Jahr gelungen sei, den traditionellen Charakter, der bei der Parade 2024 begonnen wurde, "vollständig fortzuführen". Nach Angaben des künstlerischen Leiters des Umzuges, Dani Puig, geht es darum, die traditionellen Elemente zu fördern und die künstlerische Seite aufzuwerten, indem einige Elemente neu gestaltet werden. Tradition en masse In Bezug auf den teilnehmenden EMT-Bus wies Stadträtin Roca darauf hin, dass dieser mit Vinyl verkleidet sein wird und man im Inneren eine Szenerie mit Geschenke verpackenden Menschen wird sehen können. Als Neuheit wird auch eine Truppe an der Parade teilnehmen, die den traditionellen mallorquinischen Tanz "Ball de Bot" aufführen wird. Ähnliche Nachrichten Tausende Deutsche beim Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale von Palma Mehr ähnliche Nachrichten Es ist geplant, dass die Heiligen Drei Könige um 18 Uhr an der Alten Mole des Hafens von Palma an Bord des historischen Schiffes Rafael Verdera eintreffen. Anschließend werden Melchior, Gaspar und Balthasar in Begleitung ihrer sechs königlichen Pagen vom Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, empfangen, der ihnen die Schlüssel der Stadt überreicht, die die Türen aller Häuser Palmas öffnen. Hier werden sie fahren Die Route des Umzugs wird über die Avenida Antoni Maura, Plaza de la Reina, Paseo del Borne, Plaza Juan Carlos I, Calle Unión, La Rambla, Calle Baró de Pinopar, Avenida Alemania, Avenida Portugal, Paseo Mallorca und über die Avenida Jaime III wieder zurück zur Plaza de la Reina und dann hinauf zur Plaza de Cort führen, wo sie mit der Begrüßung der Majestäten vom Balkon des Rathauses endet. Dabei werden die Heiligen Drei Könige auch Kinder aus sozialen Einrichtungen willkommen heißen, die dann einige Zeit mit den Majestäten verbringen können. Für diesen Moment wurde ein Gebärdendolmetscher organisiert, damit auch hörgeschädigte Kinder daran teilhaben können. Hunderte Beteiligte An der Parade 2025 werden mehr als 200 Personen involviert sein, wobei diese Zahl auf 325 ansteigt, wenn man alle Personen berücksichtigt, die an der Gestaltung, Renovierung und Montage der zwanzig Wagen beteiligt sind. Darüber hinaus werden 35 Gruppen teilnehmen, die die legendäre Reise der Heiligen Drei Könige nach Bethlehem nachstellen.