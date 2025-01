Der bei Deutschen sehr beliebte Ferienort Sa Coma im Osten von Mallorca bekommt eine schicke öffentliche Lokalität in Strandnähe. Nach Angaben der zuständigen Gemeinde Sant Llorenç de Cardassar wurden in dem Gebäude eine Bar und ein Restaurant sowie diverse weitere Räumlichkeiten für Events vielerlei Art hergerichtet. Ziel ist, das Gebiet in der Nähe des Touristenstrandes aufzuwerten. Hinzu kommen Sporteinrichtungen.

Sa Coma liegt südlich von dem sehr beliebten Ferienort Cala Millor mit seinem kilometerlangen Sandstrand. Es befinden sich dort höherklassige Hotels wie das Protur Biomar Sensatori Resort, das Hipotels Coma Gran und das Mariant Park. Auch der Safari-Zoo mit Flusspferden und Affen befindet sich dort. Im vergangenen Jahr war damit begonnen worden, die Haupteinkaufsstraße zwischen Sa Coma und S'Illot aufzuhübschen und auszubauen. Es handelt sich dabei um die Avinguda de les Savines, die in zweiter Meereslinie liegt. Sie zieht zwar mit ihren zahlreichen Souvenirläden, Restaurants und Cafés Touristen an, aber deren mangelnde Infrastruktur hatte so manchen Shoppingfan eher in andere Orte gezogen. Dafür waren 1,5 Millionen Euro bereitgestellt worden.