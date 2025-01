Die Umgestaltung des ehemaligen Metropolitan-Kinos in Mallorca Inselhauptstadt Palma nimmt konkrete Züge an. Bürgermeister Jaime Martínez (Volkspartei PP) gab am Freitag bekannt, dass die Stadt das Gebäude nahe des Stadtteilmarkts Pere Garau für 3,6 Millionen Euro erworben habe. Das seit Jahren leerstehende Kino soll laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" komplett neu aufgebaut und zu einem öffentlichen Dienstleistungszentrum umgebaut werden.

Das ambitionierte Projekt in dem traditionellen Arbeiterviertel Pere Garau sieht nach Worten von Martínez einen Neubau mit bis zu sechs Stockwerken vor. Auf einer Grundfläche von 4.000 Quadratmetern sollen eine Kindertagesstätte, ein Basisgesundheitszentrum, eine Bibliothek und ein Nachbarschaftszentrum entstehen. Zusätzlich plant die Stadt eine Tiefgarage mit bis zu vier Untergeschossen. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll noch in den ersten Monaten des Jahres ein Ideenwettbewerb für die Projektplanung ausgeschrieben werden. Die detaillierte Konzeption werde in Abstimmung mit den Anwohnerverbänden erfolgen, so Martínez am Freitag. Ziel sei es, bis Ende des Jahres die Planungen abzuschließen, damit 2026 mit dem Bau begonnen werden könne. Die Präsidentin des Interessenverbands Pere Garau, Paquita Bonnín, begrüßte besonders die geplante Tiefgarage. Sie regte gegenüber der Lokalzeitung an, die Parkplätze tagsüber als Kurzzeitparkplätze zu nutzen, um die wirtschaftliche Aktivität des Stadtteilmarktes zu unterstützen. Die Stadtregierung erwägt zudem die Einrichtung einer Bürgerberatungsstelle (Oficina de Atención Ciudadana, OAC) in dem Komplex. Das geplante Basisgesundheitszentrum soll durch eine weitere vollständige medizinische Einrichtung ergänzt werden, die die Regionalregierung unabhängig von den Plänen der Stadt im Viertel plant.