Mit dem Ende der Weihnachtszeit zieht über Mallorca eine Schlechtwetterfront auf. Am Dreikönigstag, 6. Januar, werden Regen, Gewitter und heftige Windböen erwartet – so lauten die Wettervorhersagen des staatlichen Wetterdienstes Aemet. Am Dienstagnachmittag wird der Spuk aber aller Voraussicht nach wieder vorbei sein, danach sind wieder strahlender Sonnenschein und bis 20 Grad angekündigt. MM hat die ausführlichen Wetteraussichten für die kommenden Tage.

Schon in der Nacht von Sonntag auf Montag hatte sich die Unwetterfront langsam angekündigt. Es war auf Mallorca stellenweise sehr windig, in der Serra d'Alfàbia wurde die schnellste Windböe mit 57 Kilometern pro Stunde gemessen, in Port de Sóller war sie 51 km/h schnell. Auf der Insel Cabrera wurde sogar eine Windböe mit 69 km/h registriert. Zeitgleich waren die Tiefstwerte in der Nacht ungewöhnlich mild: 8 Grad in Escorca, 12 Grad in Llucmajor, 14 Grad in Andratx, 15 Grad am Flughafen von Palma und ganze 16 Grad in Port de Sóller wurden gemessen.

Am Montag ist der Feiertag auf Mallorca vielerorts bewölkt oder gar bedeckt losgegangen. Am ehesten sind sonnige Abschnitte rund um den Norden der Insel möglich. Den ganzen Tag über – vor allem ab dem Mittag – kann es immer wieder regnen, teilte Aemet bei X mit. Im Vergleich zu den Nachttemperaturen wird es tagsüber nicht viel wärmer, erwartet werden zwischen 16 und 18 Grad.

Spätestens am späten Montagabend und in der Nacht auf Dienstag soll es dann richtig ungemütlich werden: Nicht nur ergiebige Regenfälle, sondern auch Gewitter und frischer Nordwind werden aufziehen. Dann liegt die Regenwahrscheinlichkeit fast überall bei 100 Prozent. Zeitgleich sinkt die Schneefallgrenze auf 1400 Meter, weiße Gipfel in der Tramuntana sind nicht ausgeschlossen.

Rund um den Norden, Nordwesten und Nordosten können sich die Schauer und Gewitter noch bis in den Dienstagmorgen ziehen. Danach soll die Schlechtwetterfront aber abziehen, über den Tag verteilt kann es stellenweise aber noch dichter bewölkt sein. Dazu werden 16 Grad in Sóller und 17 Grad in Santanyí und Palma de Mallorca erwartet.

Ab Mittwoch werden es auf Mallorca wieder schrittweise bis 20 Grad. Foto: my

Ab Mittwoch wird sich auf Mallorca wieder eine längere Schönwetterphase einstellen. Meistens scheint dann die Sonne und der Himmel ist nur locker bewölkt. Auch die Tageshöchstwerte werden ansteigen und schaffen am Mittwoch bis 19 Grad in Alcúdia und rund 18 Grad in Palma. Noch ein bisschen wärmer wird es dann Richtung Wochenende: Laut Aemet kann es zwar windig werden, aber die Werte erreichen bis 20 Grad.