Am Sonntag ist es in der Nähe der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca zu einem spektakulären Zwischenfall gekommen: Ein Auto geriet während der Fahrt in Brand! Die Flammen breiteten sich so stark aus, dass sogar benachbarte parkende Fahrzeuge sowie mehrere Müllcontainer ebenfalls Feuer fingen. Obwohl die Feuerwehr rasch vor Ort war und das Feuer unter Kontrolle bringen konnte, entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise aber niemand.

Nach Angaben der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora begann das Unglück gegen 12.45 Uhr, als aus der Motorhaube eines fahrenden Autos plötzlich dichter Rauch aufstieg. Die Fahrerin reagierte geistesgegenwärtig und brachte ihr Fahrzeug schnellstmöglich am Straßenrand zum Stehen. Nur wenige Sekunden später stand der Wagen in Vollbrand. Glücklicherweise konnte die Fahrerin das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs von Palma, einem belebten Viertel mit zahlreichen Cafés, Restaurants und regem Straßenverkehr. Trotz der offensichtlichen Gefahren sammelten sich zahlreiche Schaulustige in der Umgebung, um das Geschehen aus der Nähe zu verfolgen. Sobald Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte am Ort des Geschehens eintrafen, wurde die betroffene Straße in beide Richtungen gesperrt. Das medizinische Personal musste nicht eingreifen, da keine Verletzungen gemeldet wurden. Eine dunkle Rauchwolke, die bis in weit entfernte Stadtteile sichtbar war, sorgte jedoch für Unruhe unter den Anwohnern. Die genaue Brandursache des Autos sowie die Höhe der entstandenen Schäden sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.