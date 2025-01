In der Neujahrsnacht ist es in Palma de Mallorca zu einem beunruhigenden Zwischenfall gekommen: Zwei junge Frauen wurden von der Nationalpolizei festgenommen, nachdem sie zusammen mit einer weiteren Begleiterin einen Taxifahrer während der Fahrt angegriffen hatten. Die Frauen schlugen den Mann, stahlen sein Mobiltelefon sowie Bargeld und hinterließen Chaos und Verletzungen. Der Grund für die Auseinandersetzung: Das Trio war nicht in der Lage, die Taxifahrt zu bezahlen.

Der Vorfall ereignete sich gegen ein Uhr nachts. Drei junge Frauen spanischer Nationalität hatten ein Taxi gerufen, doch bereits beim Einsteigen ergab sich eine Konfliktsituation. Auf die Frage des Fahrers, ob sie über ausreichend Bargeld für die Fahrt verfügten, antworteten die Frauen mit einem klaren Nein. Der Fahrer bat sie daraufhin, das Fahrzeug zu verlassen – eine Bitte, die der Gruppe offenbar missfiel. Laut Aussage des Fahrers hätten die Frauen daraufhin geschrien: "Du verdienst Prügel!" Während der Fahrt eskalierte die Situation dann. Eine der Frauen forderte ihre Freundin auf, dem Fahrer das Mobiltelefon und Bargeld abzunehmen, während eine andere den Mann mehrfach schlug. Als der Taxifahrer das Fahrzeug schließlich in der Manacor-Straße zum Stehen bringen konnte, gelang es ihm, sein Mobiltelefon zurückzuerlangen. Das Trio ergriff daraufhin die Flucht – ließ jedoch eine Handtasche und ein Mobiltelefon im Auto zurück. Der Fahrer, der bei dem Vorfall verletzt wurde, alarmierte die Polizei. Beamte durchsuchten die Umgebung und konnten zwei der drei Frauen aufspüren. Eine der Verdächtigen gab zu, dass die im Taxi zurückgelassene Handtasche ihr gehörte. Auch bestätigte sie, dass das zurückgelassene Mobiltelefon Eigentum der dritten Frau war, die zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht auffindbar war. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen wurden vor Ort festgenommen. Palma: Günstige Taxitarife mit bitterem Beigeschmack Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Risiken, denen Taxifahrer in Palma de Mallorca ausgesetzt sind. Dabei gehört die Stadt zu den günstigsten Regionen Spaniens, wenn es um Taxipreise geht. Laut einer Studie der Verbraucherorganisation Fauca sind von 57 untersuchten Städten lediglich die Tarife in Huesca teurer. In Palma liegt die Grundgebühr bei nur 3,15 Euro, während der Kilometerpreis bei 98 Cent liegt. Eine Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt kostet durchschnittlich 18 Euro – ein vergleichsweise niedriger Preis für den Komfort, den Taxifahrten bieten. Erst im vergangenen Sommer hatte ein Fall für Aufsehen gesorgt, bei dem drei deutsche Polizisten im Urlaub auf Mallorca einen Taxifahrer krankenhausreif prügelten.