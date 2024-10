In einem Treffen mit dem Stadtrat von Palma haben die Taxifahrer auf Mallorca erneut eine Erhöhung der Taxitarife gefordert, um die gestiegene Inflation und die höheren Treibstoffpreise auszugleichen. Diese Forderung stand im Mittelpunkt der Sitzung der Taxi-Kommssion, an der neben Vertretern des Mobilitätsressorts auch Stadträte der Opposition teilnahmen. Die Tarife in Palma wurden seit mehreren Jahren nicht mehr nachjustiert und der Sektor ist der Meinung, dass eine Anpassung bis Januar 2025 notwendig sei.

Laut dem Verband der Taxiunternehmer auf Mallorca seien die derzeitigen Tarife etwa 15 Prozent niedriger als angemessen. „Diese Erhöhung hätte in den vergangenen Jahren schrittweise erfolgen müssen, was jedoch nicht geschehen ist“, erklärte ein Sprecher des Verbands. Verbandspräsident Gabriel Moragues bezeichnete die aktuellen Tarife in einem Interview als „unzumutbar“ und betonte, dass der Sektor die Auswirkungen der ausbleibenden Anpassungen bereits zu spüren bekomme. „Es kommt vor, dass Touristen über die niedrigen Preise lachen. Eine unangemessene Tarifstruktur im Zentrum von Palma, der wichtigsten Stadt auf Mallorca, führt dazu, dass es sich kaum lohnt, in der Stadt zu arbeiten“, so Moragues.

Eine kürzlich durchgeführte Studie der Verbraucherorganisation Facua für das Jahr 2024 bestätigt diese Einschätzung. Von 57 untersuchten Städten weist Palma auf Mallorca die zweitgünstigsten Taxipreise auf – nur Huesca ist noch günstiger. „Die Kosten für die gleiche Strecke können je nach Stadt doppelt so hoch sein“, hebt die Studie hervor.

35 Städte in Spanien haben Preise bereits erhöht

Während die Mindestgebühr in Palma bei 3,15 Euro liegt, müssen in Teruel für denselben Service 5 Euro bezahlt werden. Auch der Kilometerpreis in Palma von 98 Cent ist deutlich niedriger als in Santa Cruz de Tenerife (1,35 Euro) oder Madrid (1,30 Euro). Insgesamt haben 35 Städte ihre Tarife im Vergleich zu 2023 erhöht, in Las Palmas de Gran Canaria beispielsweise um bis zu 17,9 Prozent – die Hauptstadt von Mallorca blieb jedoch außen vor.

Ein Taxi von der Innenstadt zum Flughafen Palma kostet derzeit an Wochentagen rund 18 Euro (Zuschläge inklusive). Sollten die Preise nach den Wünschen der Taxifahrer erhöht werden, würde die Fahrt rund 20,70 Euro Kosten.

Neben der Tarifanpassung drängten die Taxifahrer in der Sitzung auch auf mehr Prüfungen für die Erlangung des Taxischeins, da ein Mangel an Fahrern herrsche. Der nächste Prüfungstermin ist für den 9. November 2024 angesetzt. Zudem wurden die Dienstpläne für die Wintersaison 2024-2025 festgelegt. Diese bleiben unverändert: Von November bis März arbeiten die Taxifahrer an drei Tagen und haben zwei Tage frei, im April hingegen an vier Tagen mit einem freien Tag. Laut Angaben des Sektors habe sich dieses Modell im vergangenen Jahr bewährt.

Der Stadtrat kündigte an, die Anliegen der Taxifahrer auf Mallorca zu prüfen und mögliche Anpassungen in den kommenden Monaten zu erörtern.