Nach den Weihnachtsfeiertagen und Silvester landen viele auf dem harten Boden der Tatsachen: Der Alltag mit seinen großen und kleinen Verpflichtungen nimmt sie wieder ein, dazu kommt in Deutschland, Österreich und der Schweiz oft ein ungemütliches und nasses Grau. Feiertage oder Feste gibt es so gut wie gar nicht. Ganz anders sieht der Januar auf Mallorca aus, denn er ist einer der feierreichsten Monate im ganzen Jahr. Warum dieser Monat ein ganz Besonderer ist, listet MM auf.

Sant Antoni

Mit Feuerteufeln und geheiligten Tieren wird am 17. Januar der Tag des Heiligen Antonius gefeiert. So huldigt die Insel dem Schutzpatron der Tiere. Dann werden in vielen Orten Haus- und Nutztiere gesegnet, die Beneïdes sind ein uriges und einmaliges Spektakel. Tausende Menschen kommen nicht nur mit ihren Hunden und Katzen, sondern auch mit Falken, Goldfischen und ganzen Herden an die Kirchen und lassen ihre Tiere mit Weihwasser segnen. Zu den Hochburgen des Sant-Antoni-Festes gehören Sa Pobla und Muro, am Vorabend, also dem 16. Januar, gibt es schon zahlreiche Feiern mit traditionellen Tänzen und den Auftritten der „Dimonis”.

Die Beneïdes sind die traditionellen Tiersegnungen zu Sant Antoni, jedes Jahr ein irres Spektakel. Foto: Archiv

Sant Sebastià

Angeblich soll der dritte Montag im Januar der traurigste Tag des ganzen Jahre sein, so hat vor einigen Jahren ein britischer Psychologe herausgefunden. In Palma de Mallorca ist davon keine Spur, denn in diesem Jahr fällt der „Blue Monday” auf den 20. Januar. An diesem Datum wird das große Stadtfest Sant Sebastià gefeiert. Am Vorabend, der „Nit de la Revetla”, ist vor allem in der Altstadt sehr viel los. Auf mehreren Bühnen spielen Bands und DJs legen auf, hunderte Grills sind aufgebaut, an den man sich zum Essen und Feiern trifft. Außerdem ziehen die mallorquinischen Feuerteufel in einem irren Umzug voller Pyrotechnik und Trommelwirbel durch die Straßen.

Rebajas

Schon seit Anfang dieser Woche kommen Shoppingfans voll auf ihre Kosten. Am Dienstag, 7. Januar, ist der Winterschlussverkauf auf der Insel offiziell losgegangen. Saisonware wird in vielen großen Ketten, Kaufhäusern, aber auch kleinen Boutiquen mit Rabatten zwischen 30 und 50 Prozent angeboten.

Herrliches Wetter

Oft ist das Wetter auf Mallorca im Januar schön, sonnig und mild. Auch am kommenden Wochenende werden Temperaturen um 20 Grad erwartet, die Wassertemperatur im Balearen-Meer liegt aktuell zwischen 15 und 16 Grad. Dahinter steht ein Jahr für Jahr wiederkehrendes Wetterphänomen, die „Calmas de enero”, auf Katalanisch heißen sie „Calmes de gener”. Bei der sogenannten „Stille des Januars” handelt es sich um die Auswirkungen eines umfangreichen Hochdruckgebietes, das sich im Januar regelmäßig bildet und nicht nur den Balearen-Inseln gutes Wetter beschert, sondern weiten Teilen Europas.

Im Januar gibt es auf Mallorca dadurch nicht nur viel Sonne, sondern auch mehr Licht als in Deutschland. Im Schnitt sind die Tage aktuell rund anderthalb Stunden länger hell.