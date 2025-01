Die Guardia Civil hat am Dienstag einen Mann nordafrikanischer Herkunft festgenommen, dem vorgeworfen wird, gemeinsam mit einem weiteren Kompagnon in der Ferienortschaft Colónia de Sant Jordi (Ses Salines) einen Mann überfallen und schwer verletzt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Behörden in den frühen Morgenstunden des 3. Januar. Die beiden Täter sollen ihr Opfer mit einer Schnur gewürgt und am ganze Körper brutal geschlagen haben. Im Anschluss sollen sie dessen Mobiltelefon und Bargeld entwendet haben. Ein Zeuge, der den Überfall beobachtete, alarmierte die Rettungsdienste, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen.

Als Polizei und Rettungskräfte am Tatort eintrafen, hätten sie das Opfer mit deutlichen Würgemalen am Boden liegend vorgefunden, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Der Mann wurde mit Verletzungen an Hals und Gesicht ins Krankenhaus von Manacor eingeliefert.

Die Ermittlungen der Guardia Civil führten wenige Tage später zur Festnahme eines der mutmaßlichen Täter. Der Verdächtige sei von dem Zeugen identifiziert worden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen ihn bereits eine Ausweisungsverfügung vorlag. Die Fahndung nach dem zweiten Täter dauere an, seine Festnahme werde in den kommenden Stunden erwartet, teilten die Behörden am Donnerstag mit.