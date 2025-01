Das traditionelle Abschlusskonzert der San-Sebastià-Festlichkeiten in Palma de Mallorca muss in diesem Jahr verschoben werden. Die spanische Band M-Clan, die als Hauptact vorgesehen war, hat nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ihre gesamte Tournee bis 2026 abgesagt. Auch die als Vorgruppe geplante Formation Nacha Pop stehe "aus persönlichen Gründen" für die Patronatsfeierlichkeiten der Inselhauptstadt nicht zur Verfügung. Das mit 363.000 Euro budgetierte Konzert, das am 25. Januar im Veranstaltungszentrum Son Fusteret stattfinden sollte, wird nun voraussichtlich im Sommer nachgeholt. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, so das Lokalblatt.

Die zentralen Feierlichkeiten am 19. Januar sind von den Absagen nicht betroffen. Auf verschiedenen Bühnen werden unter anderem die Bands L.A. und Xanguito sowie die Solokünstler Maria Hein und Marc Seguí auftreten. Neben dem offiziellen Programm sind mehrere alternative Veranstaltungen geplant. Für Polemik im Zusammenhang mit San Sebastià sorgt seit Tagen ein Werbeplakat der Linkspartei Podemos für ihre alternative Feier auf der Plaza Santa Eulàlia. Die rechtspopulistische Partei VOX kritisiert die grafische Darstellung des Stadtpatrons Sankt Sebastian durch die Künstlerin Lluïsa Febrer scharf. Das Plakat zeigt den Heiligen im Adamskostüm, an entscheidender Stelle lediglich bedeckt mit einer mallorquinischen Sobrasada-Wurst, daneben eine weibliche Version der Heiligenfigur, umgeben von Dämonengestalten. Während VOX in dem Motiv eine Verletzung religiöser Gefühle sieht und negative Auswirkungen auf die lokale Gastronomie befürchtet, verweist Podemos-Stadträtin Lourdes Roca auf den privaten Charakter der Veranstaltung. Die Gestaltung liege im Ermessen der Organisatoren. Das komplette Programm zu den Feierlichkeiten lässt sich auf der Homepage der Stadt Palma herunterladen (Spanisch und Katalanisch).