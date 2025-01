Am vergangenen Freitag ist ein 62-jähriger Schwede auf Mallorca nach einem Herzinfarkt beim Paddle-Tennis ums Leben gekommen. Der Mann hatte am Mittag ein Match mit Freunden auf einem Platz in Palma gespielt. Plötzlich fühlte sich der Sportler unwohl und brach kurz darauf vor Ort zusammen.

Ein ehemaliger Feuerwehrmann, der sich in der Sportanlage aufhielt, versuchte als erster, ihn wiederzubeleben. Die Freunde des Schweden riefen um Hilfe, und kurz darauf traf ein Krankenwagen ein, und die Ärzte stabilisierten den Sportler, der zwischen Leben und Tod schwebte. Nachdem er in das Krankenhaus Son Espases von Palma gebracht worden war, verschlechterte sich sein Zustand und er starb. Am Samstag soll eine Autopsie durchgeführt werden, um zu bestätigen, dass er während des Spiels einen Herzinfarkt erlitt. Was ist Paddle-Tennis? Paddle ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt. Nach Angaben des Internationalen Paddle-Verbandes (FIP) wurde Paddle im Dezember 2023 von rund 25 Millionen Menschen auf dem gesamten Globus aktiv ausgeübt. Paddle könnte man als eine Mischung aus Squash und Tennis beschreiben. Es wird wie Squash in einem geschlossenen Raum gespielt, mit einem Netz in der Mitte des Spielfelds. Die Wände des Platzes sind fester Bestandteil des technikorientierten Spiels, bei dem die Spieler den Ball schlagen dürfen, nachdem er von einer Wand abgeprallt ist. Das Spiel entstand Ende der 60er-Jahre in Mexiko, von wo aus es 1974 nach Spanien gelangte. Heute ist Paddle hier und in Argentinien nach Fußball die zweitbeliebteste Sportart. Einsteigern wird das Schlagen des Balles gegen die Wände als wichtiger Teil von Paddle empfohlen sowie die Wahl von speziell für diese Sportart hergestellten Schuhen, um die Achillessehnen zu schonen.