Ein heftiger Streit hätte am Mittwochabend in der Wohngegend S'Indioteria – einem Vorort von Palma de Mallorca – beinahe in einer Katastrophe geendet. Ein 51-jähriger Spanier wurde festgenommen, nachdem er laut Polizeiangaben versucht haben soll, eine Mutter und ihre beiden minderjährigen Söhne mit seinem Auto zu überfahren. Der Auslöser: Einer der Jungen soll angeblich Steine auf die Freundin des Beschuldigten geworfen haben.

Eskalation nach nächtlichem Streit Der Vorfall begann gegen 23 Uhr, als der Mann mit einem Jungen in eine hitzige Diskussion geriet. Der Bruder des Kindes versuchte, die Lage zu entschärfen, und kurz darauf kam auch die Mutter hinzu, um ihre Kinder zu schützen. Die Situation eskalierte weiter, als der Mann wütend gegen die Autoscheibe schlug. Um der aufgeheizten Atmosphäre zu entkommen, entfernte sich die Frau schließlich mit ihren beiden Kindern vom Ort. Doch damit war die Gefahr nicht vorbei: Der Mann startete sein Auto, beschleunigte und fuhr auf die Familie zu. Nach Angaben von Zeugen steuerte er sein Fahrzeug auf den Gehweg, offenbar mit der Absicht, sie zu überfahren. In letzter Sekunde konnten sich Mutter und Kinder in Sicherheit bringen. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin, während alarmierte Nachbarn die Polizei riefen. Ähnliche Nachrichten Nach Familienstreit: Junger Mann stürzt aus drittem Stock auf Polizeiauto Polizei reagiert schnell Eine Streife der Nationalpolizei traf wenig später am Tatort ein und nahm erste Zeugenaussagen auf. Ein Augenzeuge berichtete, wie das Auto auf den Gehweg gelenkt wurde und die Familie nur knapp entkam. Die Polizei leitete umgehend die Suche nach dem Fahrer ein. Täter in Son Banya aufgespürt Schon kurze Zeit später konnte der Verdächtige in der Elendssiedlung Son Banya lokalisiert werden. Der Mann hatte in der Zwischenzeit eine beschädigte Radkappe gewechselt und erklärte, er sei während eines Streits selbst attackiert worden. Aus Angst habe er fluchtartig den Ort verlassen, wobei das Rad vermutlich Schaden genommen habe – dies sei ihm aber nicht bewusst gewesen. Die Polizei zeigte sich wenig überzeugt von seiner Darstellung. Der Mann wurde festgenommen und muss sich nun wegen des Verdachts verantworten, die Familie absichtlich in Gefahr gebracht zu haben. Weitere Ermittlungen laufen.