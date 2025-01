Mallorca hat an diesem Sonntag einen dramatischen Temperatursturz erlebt, begleitet vom ersten Schneefall des Jahres. Während die Insel in den vergangenen Tagen mit ungewöhnlich milden Temperaturen von bis zu 23 Grad verwöhnt worden war, sanken die Werte am Sonntagmorgen plötzlich auf stellenweise kühle 4 bis 7 Grad. In den Höhenlagen der Insel fiel sogar Schnee.

Laut Alberto Darder, dem Verantwortlichen der Wetterstation an Mallorca höchstem Gipfel, dem Puig Major, begann der Schneefall gegen 6 Uhr morgens ab einer Höhe von 1300 Metern. Dies wurde auch von María José Guerrero, der Sprecherin des Staatlichen Wetteramts (Aemet) auf den Balearen, bestätigt. Besonders auffällig war, dass die Schneefallgrenze an diesem Tag bis auf 800 Meter absank. Sa neu comença a ser visible a partir dels 1.300m aprox. Ha caigut a les 06h del matí coincidint amb una ruixadeta que ha deixat 4 litres a Son Torrella. Dimarts matinada/matí creim que podria fer una nova capa i a una cota més baixa. Veurem!! Sa meva teoría sol funcionar🤣 pic.twitter.com/nWTjwGlDO5 — Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) January 12, 2025 Starker polarer Tiefdruckeinfluss Die Kältewelle, die die Insel erfasste, ist das Ergebnis eines "starken polaren Luftzustroms", der die Temperaturen drastisch sinken ließ. Die Höchstwerte erreichten am Sonntag lediglich 10 bis 13 Grad, was deutlich unter den üblichen Temperaturen von 15 bis 16 Grad für diese Jahreszeit liegt. In den vergangenen Tagen hatte Mallorca sogar noch mit Frühlingstemperaturen von bis zu 23 Grad überrascht – so etwa in Capdepera und Pollença. Trotz des überraschenden Schneefalls und der kühlen Temperaturen wird nicht erwartet, dass der Schnee am Sonntag weiterfällt, da keine weiteren Niederschläge prognostiziert sind. Nevetaaaaa pic.twitter.com/2I9iYd6lXl — Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) January 12, 2025 Zusätzlich zu den niedrigen Temperaturen sind auf Mallorca auch starke Winde und grundsätzlich eher schlechtes Wetter zu erwarten. Im Nordosten der Insel werden Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erwartet, während in anderen Regionen der Insel Böen bis 70 km/h erreicht werden könnten. Aus diesem Grund wurden für das Tramuntana-Gebirge sowie den Norden und Nordosten der Insel Warnungen der Stufe Gelb vor starken Winden und Orkanböen ausgegeben. Zudem gibt es an en Küsten Warnungen der Stufe Orange, da hohe Wellen von bis zu 10 Metern erwartet werden.