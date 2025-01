Mallorca, die größte der Balearen-Inseln, zieht seit Jahrzehnten Menschen aus aller Welt an – darunter auch zahlreiche Deutsche. Weithin gilt sie auch als "Lieblingsinsel der Deutschen". Kein Wunder, dass momentan viele vom Auswandern nach Mallorca träumen? Doch wie viele Bundesbürger leben eigentlich dauerhaft hier?

Nach aktuellen Daten des spanischen Statistikamts (INE) lebten im Jahr 2023 18.607 Deutsche auf Mallorca und den Nachbarinseln. Diese Zahl ist in den letzten Jahren mehr oder weniger konstant geblieben. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 waren es noch 18.222 registrierte Deutsche, ein Jahr später 18.979.

Die Inselhauptstadt Palma stellt dabei ein Zentrum der deutschen Gemeinschaft dar. Hier leben aktuell mindestens 10.171 Deutsche, wie die jüngste Volkszählung der Stadt ergab. Damit ist Deutschland die am drittstärksten vertretene ausländische Nationalität in Palma. Seit 2021 sind etwa 1000 Menschen deutscher Herkunft in die größte Stadt der Insel gezogen.

Schätzungen gehen von hoher Dunkelziffer aus

Neben den fest ansässigen Deutschen wird geschätzt, dass mehr als 60.000 Deutsche mindestens drei Monate im Jahr auf Mallorca verbringen. Diese Langzeitaufenthalte spiegeln die Beliebtheit der Insel wider, sei es für einen Zweitwohnsitz, den Ruhestand oder das Arbeiten im Ausland. Gleichzeitig wird das Bild jedoch immer diffuser, da viele Menschen pendeln und nur einige Wochen oder Monate im Jahr auf der Insel verbringen.

Ein weiterer Faktor, der die offiziellen Zahlen beeinflusst hat, ist die spanische Fiskalpolitik. Viele Deutsche, die eigentlich einen Großteil des Jahres auf Mallorca verbringen, meldeten sich vor 2022 offiziell ab, um den Regelungen des sogenannten Modelo 720 zu entgehen. So hatte die offizielle Zahl der hier gemeldeten Deutschen vor rund 15 Jahren noch bei knapp 40.000 Gelegen.

Dieses umstrittene Modell verpflichtete Residenten, ihr Auslandsvermögen anzugeben, was hohe Strafen bei Nichtbeachtung nach sich ziehen konnte. Im Jahr 2022 wurde das Konzept jedoch für ungültig erklärt, was zukünftig wieder für mehr offizielle Anmeldungen sorgen könnte.