Die Vorteile von Second-Hand-Gegenständen sind eindeutig: Ihre Nutzung schont die Umwelt in Form von vermiedenen Emissionen durch Produktion, Transport und manchmal auch Verpackung. Zudem werden keine Ressourcen verbraucht, die bei der Entsorgung von Weggeworfenem entstehen, und Geld spart man dadurch auch. Auf Mallorca, insbesondere in Palma, gibt es zahlreiche Geschäfte, die sich der gebrauchten Mode widmen. Weiter gibt es die Kette Cash Converters, ein Unternehmen, das Benutztes wiederaufbereitet und verkauft. Die Stiftung Deixalles wiederum ist eine Organisation, die mit der Reparatur von Second-Hand-Artikeln auch Menschen wieder ins Arbeitsleben eingliedert.

Wer es indes vorzieht, das Internet für den Gebrauchtkauf zu benutzen, wo ein überwältigendes Angebot herrscht, dem bieten sich mit den Plattformen Wallapop, Milanuncios und Facebook Marketplace gleich drei Gelegenheiten. All diese sind für Privatpersonen gratis, die sowohl verkaufen als auch erwerben können.

Über die Plattform Wallapop stehen Autos, Motorräder, Fahrzeugmotoren und Zubehör, Mode und Accessoires, Immobilien sowie vieles mehr zum Kauf. Über eine Suchfunktion ist es möglich, nach dem gewünschten Artikel zu suchen. Anschließend steht ein Filter zur Verfügung, in den man seinen Standort eingibt sowie einen Trefferradius. Außerdem lassen sich die Ergebnisse sowohl auf eine bestimmte Preisspanne begrenzen als auch nach dem Zustand der Gegenstände filtern. Die Artikelseiten sind bebildert und mit Details zum Produkt wie Größe oder Hersteller versehen. Um einen Gegenstand zu kaufen, kann man mit dem Verkäufer per Chat in Kontakt treten oder die Ware über das Bezahlsystem von Wallapop erwerben. In beiden Fällen ist es erforderlich, ein Profil zu erstellen. Nutzer können einander nach einer Transaktion bewerten.

Auf der Plattform Milanuncios stehen neben Fahrzeugen und Immobilien Stellenangebote, Ausbildungsinhalte und Bücher, Dienstleistungen, Handelsgeschäfte sowie Elektronikartikel im Vordergrund. Auch hier kann man mithilfe einer Suchfunktion und unterschiedlichen Kategorien sowie einem Standort nach Gebrauchtwaren suchen. So wie bei Wallapop lassen sich die Ergebnisse auch nach Preisen filtern, allerdings nicht nach Zustand. Hingegen können Nutzer auf Milanuncios auch aktiv Gesuche aufgeben. Die Artikelseiten ähneln jenen von Wallapop, und so wie dort setzt man sich auch hier per Chat mit den Anbietern in Kontakt, wozu man zwingend ein Profil erstellen muss. Auch auf Milanuncios können Anwender einander bewerten. Was dieses Portal von Wallapop unterscheidet, ist sein Schwerpunkt auf gewerblichen Angeboten.

Um auf den Marketplace-Bereich von Facebook zugreifen zu können, muss man bei diesem sozialen Netzwerk registriert sein. Nach dem Einloggen erscheint am oberen Seitenrand eine Leiste mit einem Laden-Symbol (blaue Markise über Haustür). Anschließend fragt Facebook nach einem Standort. Nach der Eingabe ist es möglich, per Text nach Artikeln zu suchen, verschiedene Kategorien wie Bekleidung, Bürobedarf, Elektronik und andere zu durchstöbern, ein eigenes Inserat zu erstellen oder den Radius um den eigenen Standort anzupassen. So wie bei Wallapop ermöglicht der Filter die Beschränkung der Ergebnisse nach Preis und Zustand.

Eine Artikelseite zeigt Fotos, einen Beschreibungstext, den Standort der Ware sowie weitere Informationen. Per E-Mail oder persönlicher Nachricht über das Chat-System von Facebook kann man den Verkäufer kontaktieren. Achtung: Die letztgenannte Möglichkeit ist nur verfügbar, wenn der Nutzer zustimmt, dass die Plattform Profil-Informationen für den Marketplace verwendet. Neben diesem ist ein Blick in bestimmte Gruppen des sozialen Netzwerks empfohlen: Zum Beispiel in „No lo tiro, LO REGALO!!! Palma de Mallorca” mit mehr als 54.000 Mitgliedern werden Gegenstände verschenkt, in der Gruppe „Kleinanzeigen Mallorca” mit mehr als 20.000 Mitgliedern sowie in solchen mit dem Stichwort „Segunda mano” kaufen und verkaufen Mitglieder wie gewohnt. Nützlich: Wer einen Artikel in dem Marketplace inseriert, kann das Angebot gleichzeitig auch in Gruppen veröffentlichen.