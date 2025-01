Das Wetter auf Mallorca pendelt in den kommenden Tagen von einem Extrem ins andere. Für die Nacht zum Mittwoch gilt wegen starker zu erwartender Kälte in der Mitte, im Westen, im Süden und im Nordwesten der Insel laut dem Wetteramt Aemet die Warnstufe Gelb. Es wird örtlich mit Werten unter dem Gefrierpunkt gerechnet.

Danach ändert sich das Wetter: Am Donnerstag kommen Wolken und Wind auf, es wird bis Freitag mit Gewittern gerechnet. Der Niederschlag kann oberhalb von 1100 Metern als Schnee fallen. Der einzige Pluspunkt ist, dass die Temperaturen steigen, und zwar nachts auf 10 Grad am Samstag und auf 17 Grad am Tag.

0 Grad an der Balearen-Uni

Bereits in der Nacht zum Montag sackte das Quecksilber auf den Gefrierpunkt: 0 Grad wurden an der Balearen-Universität gemessen, in der Serra d'Alfàbia war es ein Grad, in Escorca ebenfalls. Ganz anders sah es am Leuchtturm von Cala Rajada aus, wo nachts 10 Grad gemessen wurden, in Banyalbufar waren es 9,7 Grad und in Muro 9,4 Grad.

Der Januar wurde bislang seinem Ruf als eher stiller Monat gerecht: An den meisten Tagen war es kalt und es wehte wenig Wind. Zudem schien die Sonne recht oft. Wie lange die anstehende regnerische Phase dauert, ist noch nicht ganz klar.