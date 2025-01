Sie kommt unscheinbar daher: Schmal, flach, überwiegend in silber gehalten, mit einem Foto der Fassade des Rathauses von Palma und gerade einmal drei Zeilen an Personeninformationen. Viele kennen die Bürgerkarte der Balearen-Hauptstadt in erster Linie durchs Bus- und Bahnfahren, denn bis die öffentlichen Nahverkehrsmittel kostenfrei wurden, konnte die „Tarjeta Ciudadana” zur Benutzung des städtischen öffentlichen Personennahverkehrs verwendet werden.

Darüber hinaus dient die Karte, beschränkt auf eine einzelne Person, als Identifikationsdokument für die Einwohner von Palma und ermöglicht im Online-Portal des Rathauses den Download einer kostenlosen Wohnsitzbescheinigung für vergünstigte Festlandreisen. Zu guter letzt bietet die Bürgerkarte Funktionen im Zusammenhang mit verantwortungsvoller Abfallwirtschaft, wie zum Beispiel die Öffnung der braunen Behälter für Bio-Müll. Die Stadtverwaltung plant, weitere Anwendungsgebiete hinzuzufügen.

Die Bürgerkarte kann terminlos in allen neun Bürgerbüros beantragt werden oder mit Termin im Büro des Palmesaner Busbetreibers EMT in der Straße Josep Anselm Clavé (Anmeldung online unter www.citaprevia.emtpalma.cat oder telefonisch per 971 214 444). Die erste Ausstellung der Karte ist kostenlos und nur präsenziell möglich.

Auch, wer die mit der Karte verbundenen kommunalen Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte und außerhalb von Palma lebt, kann in den Genuss der Bürgerkarte kommen. Dazu reicht es bereits aus, einen Wohnsitz auf den balearischen Inseln zu haben und in dem entsprechenden Melderegister der jeweiligen Gemeinde eingetragen zu sein. Von den nun zur Verfügung stehenden Funktionen ist die Online-Ausstellung der Reisebescheinigung ausgenommen, die nur für Personen mit Wohnsitz in Palma gilt. Zur erstmaligen Ausgabe der Bürgerkarte an Personen außerhalb der Balearen-Hauptstadt ist ein Erscheinen in der jeweiligen Gemeindeverwaltung notwendig.

Ausländer werden gebeten, bei der Antragstellung eine gültige TIE (Karte der ausländischen Identität) im Original oder einen gültigen Reisepass oder Personalausweis im Original vorzulegen. Daneben wird in jedem Fall die grüne Karte („Tarjeta Verde”) verlangt, die den Eintrag im Bürgerverzeichnis der EU nachweist.

Wer Ersatzkarten wegen des Verlusts des Originals oder Abnutzung über das Internet beantragt, spart sich die Verwaltungskosten in Höhe von 6,39 Euro. Präsenziell fallen diese an – es sei denn, die jüngste Ausstellung liegt mehr als zwei Jahre zurück.

Nach einem gewissen Zeitraum läuft die Gültigkeit einer Bürgerkarte ab. Zum Beispiel bei Residenten ist das nach drei Jahren der Fall. Diese können ihre Karte an den Maschinen zum Wiederaufladen aktualisieren, die an den Hauptbushaltestellen an unterschiedlichen Punkten der Stadt installiert sind. Ebenso ist die Aktualisierung in den städtischen Bürgerbüros sowie im Kundenservice-Büro des EMT möglich. Im Benutzerbereich auf der Internetseite des Rathauses von Palma gibt es außerdem nach dem Verlust einer Bürgerkarte die Möglichkeit, zu überprüfen, ob eine solche gefunden wurde.