Der deutsche Discounter Aldi plant eine deutliche Expansion auf den Balearen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen in diesem Jahr fünf neue Filialen auf den beliebten Urlaubsinseln eröffnet werden. Damit würde sich die Präsenz des Einzelhandelsriesen in der Region um 35 Prozent erhöhen, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Donnerstag.

Derzeit betreibt Aldi 14 Niederlassungen auf den Balearen mit einer Verkaufsfläche von insgesamt 17.000 Quadratmetern. Erst im vergangenen Jahr expandierte das Unternehmen nach Menorca, wo in Maó und Ciutadella zwei neue Märkte eröffnet wurden. Weitere Filialen entstanden in Can Picafort und im Palma-Stadtteil Can Domenge auf Mallorca. Für 2025 sind drei zusätzliche Filialen auf Mallorca sowie zwei neue Niederlassungen auf Ibiza geplant.

Die Expansion auf den Balearen ist Unternehmensangaben zufolge Teil einer spanienweiten Wachstumsstrategie. Landesweit seien für 2025 etwa 40 neue Standorte geplant. Ein besonderer Fokus liege dabei auf Andalusien, Madrid, Valencia und Katalonien, wo sich mehr als die Hälfte der Neueröffnungen konzentrieren sollen.

Der Discounter verzeichnet in Spanien ein stetiges Wachstum. Im vergangenen Jahr will Aldi mehr als 387.000 neue Kunden gewonnen haben. Man sei damit die am schnellsten wachsende Supermarktkette des Landes, so das Unternehmen. Das Unternehmen setzt dabei stark auf Eigenmarken, die 86 Prozent des Sortiments ausmachen, sowie auf regionale Produkte. Aldi ist seit 2002 in Spanien präsent und beschäftigt landesweit mehr als 7.500 Mitarbeiter in über 460 Filialen.