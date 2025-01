Frisch verlegte Bodenfliesen, neue Laternen, strahlend glänzende Geländer: Der Parc de la Mar präsentiert sich seit einiger Zeit runderneuert. Zumindest in dem Bereich, der am stärksten von Touristen frequentiert wird, in der Nähe der Avinguda Antoni Maura. Je weiter man sich von dort entfernt, desto schlechter ist der Zustand der Parkanlage. Vor allem das Sandsteinpflaster hat über die Jahre stark gelitten.

Deshalb führt die Stadt derzeit Restaurierungsarbeiten durch, die in mehrere Bauphasen eingeteilt sind. Die erste ist bereits abgeschlossen, die zweite läuft derzeit. Laut dem zuständigen Dezernat der Stadtverwaltung misst der Parc de la Mar 70.214 Quadratmeter. In der ersten Phase wurden Arbeiten auf einer Fläche von 4620 Quadratmetern durchgeführt. In Phase zwei sind Arbeiten auf einer Fläche von 23.595 Quadratmetern vorgesehen. Anschließend folgen noch zwei weitere Phasen. Dabei soll die ursprüngliche Gestaltung des Parks weitgehend beibehalten werden. Geplant sei lediglich, beschädigte Materialien zu ersetzen. „Im Laufe der Zeit hat die Pflasterung aus Marés-Steinen durch die intensive Nutzung einen gewissen Verschleiß erfahren." Die im Park stattfindenden Großveranstaltungen und die Nähe zum Meer hätten den Grad der Abnutzung noch zusätzlich verstärkt. Es werden auch Dutzende stromsparende und solarbetriebene Laternen installiert. Das Parkhaus wiederum, das für viele Besucher der Inselhauptstadt die erste Anlaufstelle ist, muss wegen undichter Stellen saniert werden. Das Bewässerungssystem in der Grünanlage ist marode. Die Gesamtkosten der zweiten Bauphase belaufen sich auf mehr als neun Millionen Euro, von denen sechs mit Mitteln aus der Steuer für nachhaltigen Tourismus finanziert werden.