Wie ungemütlich der Winter auf Mallorca sein kann, haben Urlauber und Einheimische in den vergangenen Tagen zu spüren bekommen. Oft war es regnerisch und kalt, dazu wehte stellenweise ein eisiger Wind. Hinzukommt die hohe Luftfeuchtigkeit, weshalb die gefühlten Temperaturen deutlich unter den gemessenen Werten liegen. Doch schon in dieser Woche soll das Wetter auf der Insel wieder warm und sonnig werden.

Die aktuellen Aussichten des staatlichen Wetterdienstes Aemet zeigen, dass sich die Wetterlage ab Mittwoch für einige Tage stabilisieren wird. Erwartet werden bis zu 21 Grad und dazu viel Sonnenschein mit nahezu ungetrübtem blauen Himmel. Zumindest bis zum Sonntag dürften Schals und Handschuhe erst einmal wieder im Schrank verschwinden und Platz machen für dünneren Jacken und sogar T-Shirts.

Mildere Nächte

Schon in der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich der angekündigte Wetterumschwung bemerkbar gemacht, denn die Tiefstwerte sind deutlich milder ausgefallen und lagen stellenweise wieder im zweistelligen Bereich. 13 Grad sind nachts in Palma gemessen worden, 13 Grad auch in Llucmajor, 12 Grad am Flughafen sowie 11 Grad Santanyí. Im Vergleich dazu: Vor einigen Tagen mussten die Menschen in ländlichen Gegenden der Insel noch morgens an ihren Autos Eis kratzen.

Der Start in den Dienstag ist auf Mallorca oft bewölkt ausgefallen und laut Aemet kann es vor allem am Vormittag noch vereinzelte und seltene Schauer geben. In Richtung Mittag wird der Himmel aber vielerorts aufklaren und die Werte fallen noch ein wenig milder aus, demnach werden zwischen 15 und 18 Grad erreicht. Dazu kommt ein moderater Wind aus Südwesten.

Ab Mittwoch stellt sich endlich die langersehnte Schönwetter-Episode ein. Sie bringt viel Sonnenschein und nur wenige Wolken nach Mallorca. Am Morgen kann es allerdings stellenweise nebelig sein. Folgende Höchstwerte sind angekündigt: 21 Grad in Pollença, 19 Grad in Maria de la Salut und Campos, 18 Grad in Andratx und Llucmajor.

Bis Sonntag bleibt das Wetter schön

Das Hoch wird auf Mallorca am Donnerstag seinen Höhepunkt erreichen. Bei viel Sonnenschein und blauem Himmel steigen die Temperaturen noch ein wenig an, sie erreichen dann 20 Grad in Palma de Mallorca, Sa Pobla und Alcúdia. Trotz der steigenden Werte kann es aber weiterhin windig sein. Auch am Freitag und Samstag wird es schön, trocken und sonnig bleiben, laut Aemet sind erst zum Sonntag neue Regenschauer angekündigt.