Auf der bekannten Marquès-de-la-Senia-Straße in Palma de Mallorca hat ein polizeibekannter Krimineller am Dienstagmorgen mehrere Personen mit zwei Messern bedroht. Daraufhin mussten schnell herbeigeeilte Nationalpolizisten den äußerst aggressiven Delinquenten mit gezogenen Waffen zur Raison bringen. Sie mussten ihm mitteilen, dass sie von den Waffen Gebrauch machen würden, wenn er aus der Rolle fallen sollte.

Nach einiger Zeit gab der Mann zu erkennen, dass er sich ergeben wolle, die Polizisten stürzten sich auf ihn und führten ihn ab. Den Zeugen zufolge hatte der Kriminelle die drei Frauen und zwei Männer angesprochen und lautstark Beischlaf eingefordert, woraufhin sie Nein sagten.

Erst ging er weg, dann kam er mit den Messern wieder

Daraufhin habe sich der Angreifer sehr aufgeregt und gebrüllt. Danach ging er den Angaben zufolge zunächst weg, kam aber in klarer Absicht, Menschen zu verletzen, mit den zwei gezückten Messern zurück. Anwohner riefen die Nationalpolizei, die auch mit mehreren Kräften schnell eintraf.

Die Marquès-de-la-Senia-Straße befindet sich in der Nähe der Joan-Miró-Straße, in welcher nicht wenige sozial schwache Menschen vor allem aus lateinamerikanischen Ländern leben. Die Gegend grenzt an hochpreisige Viertel, wo unter anderem reiche Skandinavier wohnen.