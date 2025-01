Das Rathaus von Alcúdia auf Mallorca plant, in den kommenden Wochen endlich die elektrischen Kutschen vorzustellen und diese noch in der Tourismussaison 2025 in Betrieb zu nehmen. Während der Plenarsitzung am Dienstag wies die zuständige Gemeinderätin Azahara Machado darauf hin, dass das Konzept von E-Kutschen bereits von der spanischen Regierung genehmigt worden war. Außerdem merkte sie an, dass die Fahrzeuge, die in Alcúdia zum Einsatz kommen sollen, nur noch auf die technische Abnahme warten.

Mit der Einführung der strombetriebenen Gefährte würde die Gemeinde die erste mit diesem Service auf Mallorca sein. "Palma und Muro warten ab, wie die Umstellung in Alcúdia abläuft, um selbst diesen Schritt zu tun; wir denken, dass wir die ersten auf Mallorca sein könnten und dass die Firma aus Valencia, die sie baut, ihr Modell hier in Alcúdia einweihen wird", sagte Gemeinderätin Machado. Kutscher haben die Wahl Im Frühjahr 2024 hatte der Gemeinderat von Alcúdia die Vorschriften in Bezug auf den Kutschbetrieb geändert, um die Einführung von elektrischen Gefährten dieser Kategorie zu ermöglichen. Darin spiegelt sich auch wider, dass die Gemeindeverwaltung von Alúdia die Konzessionen derjenigen Kutschenfahrer, die nicht umsteigen wollen, nicht abschreiben, sondern die Koexistenz beider Systeme zulassen wird. Machado fügte hinzu, dass "von den zehn Pferdekutschen, die derzeit in Alcúdia verkehren, acht bereits ihre Elektrofahrzeuge bestellt haben." Die Umstellung von Pferde- auf Elektrokutschen erfordert eine Mindestinvestition von rund 10.000 Euro und kann durchgeführt werden, seitdem dieses neue Fahrzeugmodell die erforderlichen staatlichen Genehmigungen für den Verkehr im Jahr 2023 erhalten hat. In Andalusien und Belgien bereits am Rollen Elektrokutschen gibt es bereits in spanischen Städten wie Málaga, einer der ersten Städte, die im Interesse des Tierschutzes die typischen andalusischen Pferdekutschen ersetzt haben. In Europa war Brüssel im Sommer 2024 die Pionierstadt bei der Ersetzung von Pferdekutschen durch elektrische Modelle, auch wenn sich die belgische Hauptstadt für ein klassischeres und nüchterneres Design als das in Alcúdia gewählte entschieden hat. Dieses stammt von der Firma Beer Bike Spain in Valencia, die im vergangenen Jahr von einer Delegation aus Alcúdia besucht wurde, um die Prototypen zu testen. Das Rathaus der mallorquinischen Gemeinde selbst weist darauf hin, dass eine der nächsten Maßnahmen zur Förderung des Umstiegs die Bereitstellung von Stromtankstellen an strategischen Orten auf den Strecken sein wird, auf denen die Kutschen gewöhnlicherweise fahren.