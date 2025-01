An einer Haltestelle der EMT-Stadtbuslinien in Palma de Mallorca ist eine Frau am Montag zusammengebrochen und gestorben. Zu dem Vorfall mit der 80-jährigen Rentnerin kam es gegen 11.40 Uhr in dem Stadtteil es Rafal in der Biniamar-Straße.

Schnell herbeigeeilte Helfer konnten laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" nichts mehr für die Frau tun. Sie hatte sich auf einer Bank neben ihrem Sohn aufgehalten, der ihren Tod zunächst nicht bemerkte, dann aber stutzig wurde.

Der Sohn musste alles mit ansehen Als die Frau nicht mehr reagierte, rief er sofort den Notdienst 112. Es wird davon ausgegangen, dass die Frau einem Herzinfarkt erlag. Der Sohn musste umgehend psychologischer Betreuung überantwortet werden. Es Rafal befindet sich jenseits des Autobahnrings um Palma. In dem eher unsicheren Viertel wohnen vor allem sozial schwache Bürger in nicht sonderlich ansehnlichen Wohnhäusern. Wer sich dort nachts hinbegibt, läuft Gefahr, Probleme zu bekommen.