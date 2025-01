Die Guardia Civil und die Lokalpolizei von Calvià führen seit Montag in der Gegend von Santa Ponça einen Großeinsatz durch, um einen bewaffneten Räuber zu stellen. Der Mann befindet sich weiterhin auf der Flucht, nachdem das Fahrzeug, mit dem er und ein minderjähriger Komplize unterwegs waren, auf der Autobahn von Andratx ohne Benzin liegen geblieben war. Der Minderjährige konnte festgenommen werden, während der Hauptverdächtige entkam.

Bewaffneter Überfall in Molinar

Der Einsatz geht auf einen bewaffneten Raubüberfall in den frühen Morgenstunden des Montags zurück. Gemeinsam mit einem dritten, bislang unbekannten Täter hatten die beiden eine Spielhalle in Palmas Stadtteil El Molinar mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt. Augenzeugenberichten zufolge handelt es sich bei der Bande um eine Gruppe, die seit Wochen Spielhallen in der Region terrorisiert. Ihnen werden mindestens drei bewaffnete Überfälle zur Last gelegt.

Nach dem Überfall verfolgte die Nationalpolizei den gestohlenen Wagen der Marke Cupra, in dem die Räuber flüchteten. Doch als das Fahrzeug auf der Autobahn liegen blieb, setzten die Verdächtigen ihre Flucht zu Fuß fort. Während der minderjährige Komplize wenig später von der Guardia Civil gestellt wurde, fehlt vom Haupttäter weiterhin jede Spur.

Großaufgebot der Polizei

Die Behörden haben umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet: Mehrere Streifenwagen der Guardia Civil patrouillieren im Gewerbegebiet Son Bugadelles, während ein Hubschrauber die Gegend aus der Luft absucht. Beamte durchkämmen zudem das weitläufige Gelände zwischen dem Industriegebiet und der Autobahn.

Die Polizei ist zuversichtlich, dass der Flüchtige nicht weit gekommen sein kann. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn finden“, heißt es aus Ermittlerkreisen.