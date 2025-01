Ein schwerer Unfall auf Mallorca hatte am Montag die deutsche Radsport-Nationalmannschaft erschüttert. Auf dem Camí de Can Capó, in Höhe des Gewerbegebiets Son Oms, wurden sieben Sportler des Teams beim Training von einem 89-jährigen Autofahrer erfasst. Die Ursachen des Vorfalls werden derzeit noch von den Ermittlungsbehörden untersucht.

Unter den Verletzten ist auch Louis Gentizik, einer der deutschen Nachwuchshoffnungen im Bahnradsport. In einem emotionalen Instagram-Post erklärte der 20-jährige, dass er noch mindestens zwei Tage im Krankenhaus bleiben müsse, um ärztlich überwacht zu werden. "Ich habe einen Haarriss in der Schulter, eine Gehirnerschütterung und leichte Hämatome in der Lunge", schrieb er.

Trotz der Verletzungen versicherte der junge Athlet seinen Anhängern, dass sein Zustand nicht ernst sei. "Ich hoffe, bald nach Hause fliegen zu können, um mein Training wieder aufzunehmen", so Gentizik weiter. Für ihn ist es der Beginn einer längeren Erholungsphase, doch seine Gedanken gelten bereits dem Rest des Teams: "Ich wünsche allen eine schnelle Genesung und hoffe, dass ihr in Zukunft noch vorsichtiger auf der Straße seid."

"Viel mehr Erinnerungen habe ich nicht"

Max-David Briese, ein weiterer verletzter Athlet, teilte seine Erinnerungen an die dramatischen Momente des Unfalls so. "Wir waren noch nicht lange unterwegs, als ich sah, dass vor mir jemand gestürzt ist", berichtete Briese der Ostsee-Zeitung. "Danach weiß ich nur noch, dass ich am Straßenrand lag und überall geblutet habe. Viel mehr Erinnerung habe ich nicht", so der 22-jährige Sportler, dessen Zustand ebenfalls als nicht lebensbedrohlich eingestuft wurde.

Die betroffenen Radsportler waren auf Mallorca, um sich auf die bevorstehende Europameisterschaft vorzubereiten, die vom 12. bis 15. Februar in Heusden-Zolter, Belgien, stattfinden wird. Ihr geplanter Rückflug war bereits für Donnerstag angesetzt, doch der Unfall hat ihre Pläne durchkreuzt.

Der Vorfall ereignete sich, als die Radfahrer auf einer Übungsfahrt unterwegs waren. Neben Gentizik und Briese sind auch Benjamin Boos, Tobias Buck-Gramcko, Bruno Kessler, Moritz Augenstein und Max Brise von dem Unfall betroffen.