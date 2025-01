Das kopflose Agieren eines Mannes auf der Terrasse einer Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses in Palma de Mallorca hat einen Großeinsatz der spanischen Polizei verursacht. Der Mann warf in der Nacht zum Mittwoch laut schreiend Möbel wie Lampen, Stühle und eine Matratze in die Pérez-de-Fraga-Straße. Daraufin rückten Fahrzeuge von Lokal- und Nationalpolizei an.

Die Anwohner reagierten mit Verwunderung, Angst und Schrecken auf die entfesselte Aktion des Mannes. Dieser wurde festgenommen und abgeführt. Zu dem Vorfall kam es gegen 22 Uhr, als viele Menschen vor den Fernsehern saßen. Ursprünglich hatten die Menschen gedacht, dass es sich um eine Schlägerei in einem der Lokale am Paseo Mallorca handelte. Ähnliche Nachrichten Der Paseo Mallorca – Palmas neues Trendviertel direkt am Fluss Kein Streit vor der Aktion des Mannes Bei dem Mann handelt es sich um eine Person mittleren Alters. Ein verbal ausgetragener Streit oder gar handgreifliche Auseinandersetzungen waren seiner Aktion aller Wahrscheinlichkeit nicht vorausgegangen. Die Polizisten mussten auch einschreiten, um zu verhindern, dass Passanten die herabgeworfenen Möbel einfach entwenden konnten. Die Gegend, wo sich der Vorfall ereignete, gilt eigentlich als sicher und sogar gut. Dort befinden sich hochpreisige, von einem gemischten Publikum aus Einheimischen und Ausländern besuchte Restaurants und Bars.