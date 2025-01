Die Gemeinde Sant Joan im Zentrum von Mallorca hübscht aktuell einen Teil ihres Erscheinungsbildes auf. Dafür investiert das Rathaus fast 1,5 Millionen Euro, die es aus dem Fonds Next Generation erhalten hat. Die Arbeiten finden an zwei der Hauptstraßen der Gemeinde statt, Solanda und Consolació und werden vier Monate dauern.

Obwohl es sich um zwei getrennte Projekte handelt, sind sie eng miteinander verbunden, da sie Verbesserungen und Änderungen der Verkehrsführung beinhalten. "Es handelt sich um zwei Straßen, die sehr wichtig sind, denn durch sie kann der Fahrzeugverkehr durch die Peripherie der Gemeinde fließen und das Zentrum wird entlastet und sicherer. Dies ist ein erster Schritt zu einem angenehmeren und besser begehbaren Sant Joan für Einwohner und Besucher", so das Rathaus.

Die Arbeiten umfassen die Überprüfung und Modernisierung des Trinkwassernetzes in dem Gebiet, um mögliche Lecks zu vermeiden, sowie die Überprüfung und Erneuerung des Regenwasser- und Abwassernetzes. Auch die Sicherheit im Straßenverkehr soll verbessert werden, indem die Straßen an die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Zugänglichkeit und erhöhte Fußgängerüberwege angepasst werden.

Sicherheit und Schönheit gehen Hand in Hand

Die Arbeiten werden auch die Attraktivität des öffentlichen Raums in den beiden genannten Straßen verbessern, da die Beleuchtung, das Straßenpflaster und die Kopfsteinpflaster erneuert und die Gehwege verbreitert werden. Die Mittel aus dem Fonds werden auch zur Verschönerung des Gebiets verwendet, indem Grünflächen mit Bäumen, Pflanzgefäßen und Bänken geschaffen werden, die nicht nur einen angenehmeren Raum schaffen, sondern auch "sicherer für Passanten" sind, so der Gemeinderat.

Bei dem Fonds NextGenerationEU handelt es sich um das größte EU-Konjunkturpaket überhaupt. Dieses investiert insgesamt 648 Milliarden Euro in die Gesundheitsversorgung, fördert Bildung und Kompetenzen und unterstützt KMU und junge Unternehmer. Zu den finanzierten Bereichen zählen der digitale Wandel, intelligentes und nachhaltiges Wachstum sowie wirtschaftliche und soziale Resilienz. In diesem Monat leitete die EU-Kommission eine EU-weite Kampagne in den Mitgliedstaaten ein, um für den Fonds zu werben.