In der Nacht von Sonntag auf Montag erschütterte ein Überfall auf ein Spielcasino in Palmas Stadtteil El Molinar Mallorca. Zwei maskierte Männer bedrohten eine Angestellte, erbeuteten rund 100 Euro und flüchteten in einem Cupra. Doch der Fall nahm eine überraschende Wendung – es sind nicht nur Kriminelle, die Mallorca bereits gut kennt.

Einer der flüchtigen Räuber ist ein 40-jähriger spanischer Staatsbürger, der im vergangenen November aus einem Gefängnis in Sevilla entkam. Der Mann, der nach einem Hafturlaub nicht in die Anstalt zurückkehrte, hat eine lange kriminelle Vergangenheit. In den letzten Jahren wurde er mehrfach in Palma verhaftet, unter anderem wegen bewaffneter Raubüberfälle. Nach seiner Flucht zog er nach Andalusien, setzte seine Verbrechen fort und kehrte schließlich nach Mallorca zurück.

Auch der zweite Täter konnte identifiziert werden

Der zweite Täter, der fliehen konnte, wurde ebenfalls identifiziert und ist ebenfalls kein Unbekannter. Die beiden Männer, zusammen mit einem minderjährigen Komplizen, überfielen in den vergangenen Tagen mehrere Spielhallen in Palma, wobei sie stets mit vorgehaltener Waffe agierten. Der letzte Überfall fand in den frühen Morgenstunden des Montag statt.

Nach dem Überfall setzte die Polizei sofort eine groß angelegte Verfolgung in Gang. Die Spur führte die Räuber auf die Autobahn nach Andratx, wo der Benzinvorrat ihres Wagens zur Neige ging. Die Ermittlungen wurden durch die Guardia Civil und die Polizei von Calvià unterstützt, die von der Nationalpolizei informiert wurden. Gegen 3.15 Uhr gelang es den Einsatzkräften, den minderjährigen Täter zu fassen.

Die anderen beiden Verdächtigen konnten zunächst entkommen, obwohl sie bereits identifiziert wurden. Die Polizei setzt nun alles daran, die beiden flüchtigen Männer zu finden. In der Zwischenzeit wurden in verschiedenen Gebieten der Insel umfangreiche Kontrollen durchgeführt, um ihre Fluchtrouten abzusperren.