Das Rathaus von Alcúdia auf Mallorca hat die Konzessionen für die fünf neuen Chiringuitos ("Balnearios") am Strand der Gemeinde vergeben. Jedes Balneario wird von einem anderen Unternehmen betrieben. Aktuell befinden sich die Strandbäder noch in Arbeit. Es ist geplant, dass sie, nachdem das Vergabeergebnis geprüft wurde und die letzten Handgriffe an den Baustellen erledigt sind, im März den neuen Konzessionären übergeben werden. Sodann sollen die Balnearios zur kommenden Urlaubssaison in Betrieb genommen werden.

Die Wettbewerbsregeln sahen vor, das jedes Strandbad von einem anderen Unternehmen betrieben werden sollte, "um den Wettbewerb zu fördern und ein Monopol zu vermeiden", erklärte die Bürgermeisterin Fina Linares auf der jüngsten Plenarsitzung. Fünf Betriebe hatten sich an dem Ausschreibungswettbewerb beteiligt und jedem wurde je nach der erreichten Punktzahl ein Standort zugewiesen. Die Jahresgebühren rangieren zwischen 280.000 und 333.333 Euro und unter den Unternehmen ist auch ein Hotelbetrieb sowie das Unternehmen, das bereits den Yachthafen von Alcúdia betreibt. Ähnliche Nachrichten Pferdekutschen ade! In dieser Gemeinde auf Mallorca kommen Touristen bald elektrisch voran Mehr ähnliche Nachrichten Insgesamt benötigte das Rathaus fünf Verlängerungen zur Durchführung dieses Projekts, nachdem es bereits in der zurückliegenden Legislaturperiode von der Küstenschutzbehörde die entsprechende Konzession erhalten hatte. Nachdem die Küstenschutzbehörde dem Rathaus schon vor langer Zeit die Konzession für den Beginn dieses Projekts erteilt hatte, verlangte außerdem die Umweltschutzorganisation GOB, dass die Küstenschutzbehörde die Konzession als abgelaufen betrachtet. Das sechste Balneario wird erst noch gebaut Insgesamt wird das Rathaus über einen Zeitraum von zehn Jahren rund 15,7 Millionen Euro für die Konzession zum Betrieb der Strandbäder einnehmen. Dieser Betrag liegt unter den 20 Millionen Euro, die die Gemeinde ursprünglich einnehmen wollte, weil die Arbeiten am Balneario Nummer 2 im vergangenen Frühjahr, kaum waren die Fundamente gelegt, gestoppt wurden, nachdem Nachbarn behauptet hatten, dass dafür mehrere Kiefern am Strand gefällt werden müssten. Die Gemeindeverwaltung hat die spanische Küstenschutzbehörde ihrerseits um eine Verlängerung der Konzession für das Bauprojekt gebeten, um dieses sechste Strandbad zu bauen. Dessen Standort wird nun geändert, um die Pinienbäume zu retten. Im Gegensatz zu den früheren, im Frühjahr 2024 abgerissenen Strandbars, die direkt am Strand lagen, werden die neuen Balnearios sowohl einen Zugang vom Strand als auch von der parallel zur Küste verlaufenden Fußgängerpromenade haben. Dieses Projekt führte zu Beschwerden von Geschäftsleuten in der Gegend, die es als "Konkurrenz zu den lokalen Unternehmen" bezeichneten. Das Projekt zur Renovierung der Strandbäder wurde bereits in der zurückliegenden Legislaturperiode in Angriff genommen, doch erst im vergangenen Jahr, als der Beginn der Arbeiten die Ausmaße (30 Meter Fassade) offenbarte, äußerten die Anwohner und Restaurants am Strand von Alcúdia ihren Unmut.