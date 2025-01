Ein schwerer Unfall und neue Baustellen haben für chaotische Zustände im Straßenverkehr in Palma de Mallorca gesorgt. Zunächst hatte am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr auf der vielbefahrenen Joan-Miró-Straße ein 82-Jähriger die Kontrolle über seinen Pkw verloren, das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Es bildeten sich lange Staus bis in die Nacht hinein.

Es wird darüber gerätselt, wie es passieren konnte, dass sich auf der engen und geraden Straße das Auto überschlagen konnte. Einig sind sich Beobachter darüber, dass der Mann sehr schnell unterwegs war. Der Rentner wurde mit Verletzungen in ein Kranknhaus gebracht. Neue Baustellen sorgen für neues Chaos Am Donnerstag brach der Verkehr in Palma ebenfalls teilweise zusammen. Das lag daran, dass auf den Straßen Passeig Mallorca und Avenida Jaume III. sowie woanders die Fahrbahnen aufgerissen wurden, um dort neue Teerdecken aufzulegen. Das bewirkte ein völliges Chaos zur morgendlichen Rush Hour. Laut der Stadtverwaltung sind insgesamt 15.000 Quadratmeter betroffen. Auf dem Innenstadtring Avenidas sollen solche Maßnahmen ebenfalls in den kommenden Wochen durchgeführt werden. Einige Busverbindungen, darunter die Linien 4, 7 und 20, werden zeitweise umgeleitet.