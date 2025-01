Ein 70-jähriger Rentner ist am Freitag mit seinem Traktor auf Mallorca umgekippt und dabei schwer verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es laut der Insel-Feuerwehr gegen 12.40 Uhr in der Nähe des Inseldorfs Santa Margalida. Dieses befindet sich unweit von dem besonders bei deutschen beliebten Ferienort Can Picafort.

Der ältere Mann musste von Feuerwehrleuten unter dem umgekippten Gefährt mühevoll geborgen werden. Auch Angehörige der Guardia Civil und des medizinischen Notdienstes Samu 061 fanden sich um Unfallort ein. Ähnliche Nachrichten Santa Margalida plant großes Kulturzentrum in denkmalgeschütztem Gutshof Traktor von Kranwagen weggeschleppt Der Verletzte konnte sich bei Bewusstsein halten und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Traktor wurde mit einem Kranwagen weggeschleppt, um die Straße für die anderen Verkehrsteilnehmer wieder freizubekommen. Mallorca ist bekanntlich ungeachtet der vielen Touristen stark landwirtschaftlich geprägt. Es gibt vor allem im Norden großflächige Felder, wo unter anderem Unmengen von Kartoffeln oder Tomaten angebaut werden.