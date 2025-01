Kalte Luft aus dem Norden Europas wird die Temperaturen am ersten Februar-Wochenende in den Keller stürzen lassen. Nach 16 bis 17 Grad in den vergangenen Tagen rechnet der Wetterdienst Aemet mit lediglich noch allerhöchstens 12 Grad am Samstag. Vielerorts soll das Quecksilber jedoch bereits bei 10 Grad verharren.

Währenddessen soll es bis zum Sonntagnachmittag gewittern und zum Teil heftig regnen. Die Schneefallgrenze sinkt während des Durchzugs des Regentiefs auf nur noch 1000 Meter, mit weißen Berggipfeln kann also durchaus gerechnet werden.

In der kommenden Woche soll sich das Wetter zum Positiven hin ändern. Am Montag werden 17 Grad erwartet, am Dienstag bereits 18 Grad. Nachts sacken die Werte wieder auf einstellige Beträge um 6 bis 7 Grad ab.

In den vergangenen Tgaen spielte der Wind eine größere Rolle als üblich: Am heftigsten wehte er am Donnerstag in der Serra d'Alfàbia mit 47 Stundenkilometern. 42 km/h wurden in Portocolom erreicht, 36 in Manacor, 39 am Kap Blanc bei Llucmajor und 37 km/h am Leuchtturm von Cala Rajada.