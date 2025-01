Die Gemeinde Capdepera auf Mallorca will ein Netz von Radwegen schaffen, das die unterschiedlichen Teile des Küstenortes miteinander verbindet. Zu Capdepera gehört unter anderem auch das Feriendorado Cala Rajada. Nun hat das Rathaus unter Leitung von Bürgermeisterin Mireia Ferrer eine neue Strecke eingeweiht.

Der Cami de S’Heretat verbindet die Kreuzung Son Talent der Gemeinde mit dem Kreisverkehr der Landstraße Ma-4042 und ist zu einer bevorzugten Route für Radfahrer geworden. Bürgermeisterin Ferrer betonte, dass "diese 2,5 Kilometer lange Strecke der Anfang eines Netzes von Radwegen ist, das die verschiedenen Zentren miteinander verbinden soll. Es herrscht Einigkeit zwischen den Parteien. Es handelt sich um ein ehrgeiziges Projekt, das in dieser Legislaturperiode nicht abgeschlossen werden kann. Jetzt werden wir eine weitere Spur in Angriff nehmen, die an den Kreisverkehr von Canyamel anschließt."

Die Bürgermeisterin fügte hinzu: "Mit diesem neuen Radweg wollen wir einen gesunden Lebensstil fördern und eine sichere und zugängliche Umgebung für alle Liebhaber des Radsports bieten. Es handelt sich um eine bedeutende Verbesserung für unsere Gemeinde, die auch neue sportliche Freizeitmöglichkeiten für unser Reiseziel bietet."

Der neue Radweg Cami de S'Heretat verbindet den Kreisverkehr der Ma-4042.

Investition in letzter Sekunde

"Wir vom Rathaus freuen uns sehr, diesen Weg einweihen zu können, der dank der aus dem Konkurs von Thomas Cook stammenden Rücklagen realisiert werden konnte", so Ferrer weiter. "Dieser Weg war ursprünglich in einem anderen Gebiet geplant, aber er erforderte viele Enteignungen, die noch nicht begonnen worden waren, und wir liefen Gefahr, den Zuschuss von 500.000 Euro zu verlieren, da er bis zum 31. Januar 2025 genutzt werden musste." Aus diesem Grund änderte die derzeitige Gemeindeverwaltung das Projekt und entschied sich für diese Fläche, die "ein sehr beliebtes Gebiet für Fußgänger und Radfahrer ist".

Die Gemeinderätin für Tourismus, Agripina Rocha, fügte hinzu, dass "dieses Projekt nicht nur die kommunalen Infrastrukturen verbessert, sondern auch Capdepera als Referenzziel für Fahrradliebhaber positioniert. Wir werden weiter daran arbeiten, sichere und attraktive Räume anzubieten, die den nachhaltigen Tourismus und die Aktivitäten in der Natur fördern".