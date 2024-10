Ein bekannter Sport-Influencer und Personal Trainer aus Palma de Mallorca wird die Geister, die er rief, derzeit nicht mehr los: Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sah sich der Fitness-Guru Daniel Moreno aufgrund andauernder Belästigung gezwungen, gegen eine mutmaßliche Stalkerin Anzeige zu erstatten. Der Fitness-Guru, der in den sozialen Medien regelmäßig Motivationsvideos veröffentlicht, will sich "einfach nicht mehr anders zu helfen" gewusst haben.

Ihren Ausgang hätten die Vorfälle demnach vor dem China-Restaurant genommen, das an das Fitnessstudio grenzt, in dem Moreno arbeitet. "Plötzlich kam einen weinende Frau auf mich zu", schildert der muskelbepackte Coach das erste Zusammentreffen mit der mutmaßlichen Stalkerin. Zunächst habe sich alles ganz harmlos angehört. "Sie hat behauptet, meine Motivationsvideos hätten ihr nach negativen Erfahrungen mit Männern geholfen."

Die aus Rumänen stammende 41-Jährige bat Moreno, für sie ein Unterstützervideo aufzunehmen. Der Influencer willigte ein. Kurze Zeit später sollte es ein gemeinsames Selfie mit der immer aufdringlicher auftretenden Frau sein. Moreno will sich der Zeitung zufolge auch hierfür zur Verfügung gestellt haben. "Aus Mitgefühl, ich konnte ja nicht ahnen, was daraus werden würde."

Kurz darauf erfuhr Moreno von Freunden, dass die Frau die Aufnahmen in den sozialen Netzwerken mit obsessiven Liebesbotschaften verbreitete. "Sie postete Nachrichten wie 'Ich liebe dich' und 'Du bist mein Leben'", so Moreno. Die Situation eskalierte, als die mutmaßliche Stalkerin sogar Kontakt zu seinem Arbeitgeber, der Fitnesskette Vital Fit, aufnahm und diesem ihre vermeintliche Liebe zu dessen Angestellten offenbarte.

Erst auf Polizei erfuhr Moreno, dass es sich bei der Frau um eine bereits polizeibekannte Stalkerin handelte. Die Osteuropäerin war bereits Anfang des Jahres festgenommen worden, weil sie einen anderen Personal Trainer systematisch belästigt haben soll. Damals wurde ihr vorgeworfen, das Opfer ohne dessen Einwilligung fotografiert, wiederholt körperlich bedrängt und dessen Partnerin bedroht zu haben.

Mit der Anzeige gegen die 41-Jährige will sich Moreno auch rechtlich absichern. "Ich fürchte, sie könnte sich mir körperlich nähern, und die Leute könnten dann denken, ich als Mann würde ihr etwas antun", sagte er gegenüber "Ultima Hora". Gleichzeitig appellierte an andere Betroffene, sich nicht zu scheuen, seinem Beispiel zu folgen: "Es gibt viele solcher Opfer, aber etliche zeigen solche Fälle aus Scham nicht an."