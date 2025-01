Mallorca darf sich über mehrere Top-Platzierungen seiner Bildungseinrichtungen in den spanischen Bestenlisten freuen. In einem Ranking des Bildungsportals Micole schaffte es die Kita Escuela Infantil CCEI Escoleta Koala Polígon in ihrer Kategorie auf den 17. Platz in ganz Spanien. Darüber berichtet am Montag zunächst die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Die Einrichtung, die Kinder im Alter von vier Monaten bis drei Jahren betreut, liegt im Palmesaner Gewerbegebiet Son Castelló. Die Kita arbeitet nach der Montessori-Methode und ist nach Ansicht von Experten verkehrstechnisch hervorragend angebunden. Betreut wird in den drei Sprachen Spanisch, Katalanisch und Englisch. Ähnliche Nachrichten Mehr Geld für Mallorcas Schulen: So viel soll 2025 investiert werden Mehr ähnliche Nachrichten In der Liste der hundert besten Kindertagesstätten Spaniens findet sich überdies der Kindergarten CCEI Jardines de La Infancia Pureza de María in Palma (Platz 83). Die staatlich geförderte, konfessionelle Einrichtung steht sowohl Mädchen als auch Jungen offen. Den Spitzenplatz unter Spaniens Kindergärten belegt die Einrichtung El Mundo De Mozart II in Madrid, die nahe dem Flughafen Barajas liegt und nach eigenen Angaben auf "positive Disziplin und die Theorie der multiplen Intelligenzen" setzt. Bei den Schulen konnten sich gleich zwei mallorquinische Bildungsanstalten unter den Top 100 platzieren: Die Schule Mallorca Aixa-Llaüt erreichte Rang 70. Die im Technologiepark Parc Bit in Palma ansässige Einrichtung bietet alle Bildungsstufen vom Kindergarten bis zur Hochschulreife an. Auf Platz 76 folgt die private, nicht-konfessionelle Luis Vives-Schule, die auf eine mehr als 65-jährige Geschichte zurückblickt. Auch dort werden sämtliche Jahrgangsstufen und ein dreisprachiger Unterricht angeboten. Weniger erfreulich sieht es bei den weiterführenden Schulen aus: Keine Einrichtung von den Balearen schaffte es unter die hundert besten Institute des Landes.