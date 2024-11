Die heftigen Überschwemmungen in der Region Valencia und anderen Teilen Ostspaniens hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Über 200 Menschen kamen bereits ums Leben, viele weitere gelten als vermisst. Die betroffenen Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen: Familien haben ihr Zuhause verloren und blicken nun auf zerstörte Existenzen.

Um den Betroffenen vor Ort beizustehen, hat die TUI Care Foundation einen Spendenaufruf gestartet. Die gesammelten Gelder sollen den Menschen zugutekommen, die von den verheerenden Sturzfluten getroffen wurden. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wird die Stiftung langfristige Hilfen und soziale Unterstützung für die betroffenen Familien und insbesondere für die Kinder leisten.

„Die Überschwemmungen in Spanien haben Hunderte von Menschenleben gekostet und das Leben von Hunderttausenden auf den Kopf gestellt,“ erklärt Alexander Panczuk, Geschäftsführer der TUI Care Foundation. „Noch ist das volle Ausmaß der Katastrophe nicht absehbar. Mit unserem Spendenaufruf möchten wir den Menschen in dieser schwierigen Zeit zur Seite stehen. Jede Spende, die eingeht, wird von uns verdoppelt – so können wir gemeinsam noch mehr bewirken.“

Die TUI Care Foundation versichert, dass jede Spende direkt in die Hilfsprojekte vor Ort fließt. Durch die Verdopplung der Spenden soll die Unterstützung für die betroffenen Gemeinden noch schneller und gezielter ankommen und dabei eine doppelte Wirkung erzielen. Die TUI Care Foundation hofft, dass sich viele Spender solidarisch zeigen. Zu Spendenseite geht es hier.