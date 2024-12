Die Startvorbereitungen eines Ryanair-Jets in der spanischen Stadt Santiago de Compostela sind nach einem Blitzeinschlag in die linke Tragfläche ins Chaos abgeglitten. Die Maschine, die am Sonntag um 15.50 Uhr nach Teneriffa fliegen sollte, verspätete sich um sage und schreibe 17 Stunden, wie spanische Medien meldeten.

Etwa vier Stunden mussten die Passagiere im Innern des Flugzeugs ausharren, weil Mitarbeiter von Ryanair erst einmal mehrere Inspektionen durchführen mussten. Das führte zu allgemeinem Groll unter den Gästen. Nachdem sie aussteigen durften, wurde den Passagieren mitgeteilt, dass ihr Flug erst am darauffolgenden Montag losgehen würde. Anders als bei anderen Fällen dieser Art in der Vergangenheit stellte die Fluggesellschaft den Passagieren Hotelzimmer zur Verfügung. Schlussendlich startete der Flieger gegen 8.30 Uhr am nächsten Morgen. Dies war nicht der einzige Vorfall mit einem Ryanair-Flieger am vergangenen Wochenende in Santiago de Compostela: Am Samstag ging in einem startbereiten Flugzeug, das nach Barcelona jetten sollte, viele drunter und drüber. Unter anderem gab es einen medizinischen Notfall. Neun stunden verspätete sich das Flugzeug.