Der neue Trainer von Real Mallorca, Jagoba Arrasate, hat am heutigen Montag seinen Vertrag bei dem Palmesaner Fußballklub unterschrieben. Das Arbeitspapier gilt für drei Spielzeiten bis zum Frühjahr 2027. Am Vormittag veröffentlichte der Verein auf der Social Media-Plattform X ein Video mit mehreren Statements von Arrasate. Am Dienstag der nächsten Woche wird der 46-Jährige um 12 Uhr im Stadion von RCD, Son Moix, vorgestellt.

Vor seinem Engagement auf der Insel trainierte Arrasate sechs Jahre lang den Verein Atlético Osasuna in Pamplona. In dieser Zeit hat er die Mannschaft vom spanischen Festland aus der zweiten in die erste Liga zurückgeführt und sie in der höchsten Spielklasse etabliert. Noch dazu führte der Baske sein Team bis ins Finale der Copa del Rey.

"Ich bin sehr aufgeregt, denn das ist es, was ein Trainer will: etwas aufbauen", sagte Arrasate in dem Video über sein neues Projekt auf der Balearen-Insel. "Ich denke, Mallorca ist ein aufstrebender Verein. Die letzten Jahre beweisen das", fügte er hinzu. In Bezug auf seinen Vorgänger, den Mexikaner Javier Aguirre, sagte Arrasate: "Was ich geerbt habe, ist sehr gut. Das Wichtigste ist, die Arbeit der letzten Jahre zu schätzen."

Die Zeit von Aguirre bei den "Roten" gilt als Erfolgsstory: Er hatte das Team 2022 am letzten Spieltag vor dem Abstieg in die zweite Liga bewahrt. In der vergangenen Saison wurden die Europapokal-Plätze nur knapp verpasst und in der jetzt abgelaufenen Spielzeit hatte Aguirre Real Mallorca bis ins spanische Pokalfinale geführt, das gegen Athletic Bilbao nur knapp im Elfmeterschießen verloren ging.