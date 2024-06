Der Tour-de-France-Sieger von 2012, Sir Bradley Wiggins, hat sein Haus auf Mallorca und den Rest seines Vermögens verloren. Der ehemalige Champion ist pleite, nachdem er seit seinem Rücktritt vom Sport 17 Millionen Pfund verloren hat. Er könnte sogar gezwungen sein, seine Goldmedaillen, einschließlich der olympischen Medaillen, zu verkaufen, nachdem er Anfang dieses Monats für bankrott erklärt wurde. Der 44-Jährige wurde von einem Gericht für zahlungsunfähig erklärt, und sein umgebauter Bauernhof in North Lancashire im Wert von 975.000 Pfund wurde von einem Bauunternehmen beschlagnahmt.

Der in Lancaster geborene Radsportler wurde berühmt, nachdem er als erster Brite die Tour de France gewann. Er ist der einzige Fahrer, der die französische Rundfahrt und olympisches Gold im selben Jahr gewonnen hat, und zwar innerhalb einer Woche.

Im weiteren Verlauf seiner Karriere gewann er fünf olympische Goldmedaillen und war Weltmeister in vier verschiedenen Disziplinen, aber seit seinem Rücktritt im Jahr 2016 hat Wiggins mit finanziellen Schwierigkeiten in seinen Geschäften zu kämpfen, die auch den Verlust seines Hauses in Port de Pollença mit sich bringen, das er in einem früheren Interview mit der englischen MM-Schwesterzeitung Daily Bulletin als sein "Zuhause fernab der Heimat" bezeichnete.

Die Verbundenheit des Radsportlers mit der Insel führte dazu, dass er von der balearischen Landesregierung verpflichtet wurde, um auf der Tourismusfachmesse World Travel Market in London neben dem Iren Sean Kelly, einem der Größen des Straßenradsports in den 1980er Jahren, für Mallorca und den Zweiradtourismus auf der Insel zu werben.

Erst vor zwei Jahren trat er in Lance Armstrongs The Move-Podcast und in Videos auf, die er auf der Insel aufgenommen und gefilmt hatte, und erzählte von Radrouten zu emblematischen Orten wie Sa Calobra und Formentor. Mallorca, wo er als Mitglied des Teams Sky jeden Winter trainierte, spielt seit vielen Jahren eine wichtige Rolle im Leben von Wiggins und seiner Familie.