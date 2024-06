Spiel, Satz, Sieg heißt es vom 22. bis 29. Juni auf der Tennisanlage des Mallorca Country Clubs bei Santa Ponça. Dort findet die vierte Ausgabe des mit rund einer Million Euro dotierten ATP-250 Turniers statt, den Mallorca Championships. „Den Zuschauern wird erneut absolutes Weltklasse-Tennis geboten”, verspricht Veranstalter Edwin Weindorfer, CEO des internationalen Sporteventunternehmens Emotion Group.

Zu den Stars der diesjährigen Ausgabe dürfte zweifellos Weindorfers Landsmann, der Österreicher Dominic Thiem zählen, der nach langer Verletzungspause wieder bei einem Rasenturnier teilnimmt. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Dominic Thiem in diesem Jahr zu den Mallorca Championships zurückkehrt. Mit seinem Triumph bei den US Open, 17 Turniersiegen auf der ATP-Tour und vielen unvergesslichen Momenten hat er das Tennisgeschehen in den vergangenen Jahren ganz entscheidend mitgeprägt“, betonte Weindorfer.

Christopher Eubanks 2023 in Siegerpose. Mehr als 4000 Zuschauer verfolgten das ATP-Turnier jeweils in den vergangenen Jahren.

Die Setzliste wird von US-Jungstar Ben Shelton (ATP-Nummer 15) vor den beiden Franzosen Ugo Humbert (ATP 16) und Adrian Mannarino (ATP 22) sowie dem Chilenen Alejandro Tabilo (ATP 24) angeführt. Ebenfalls mit dabei ist der aufstrebende Tscheche Tomas Machac, der vor wenigen Wochen im Semifinale des ATP-250-Turniers in Genf den Weltranglistenersten Novak Djokovic besiegt hat. Titelverteidiger ist der US-Amerikaner Christopher Eubanks. Mit Pedro Martínez, Roberto Carballes Baena und dem Mallorquiner Jaume Munar sind drei spanische Lokalmatadore im Hauptfeld vertreten, mit Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann auch zwei Deutsche.

Neben professionellem Tennis wird den Zuschauern auf den beiden Courts der Anlage auch ein Rahmenprogramm in Form eines Turniermarktes mit verschiedenen Austellern sowie Möglichkeiten zum Essen und Trinken angeboten. Am Freitagabend findet eine große Eröffnungs-Gala für geladene Gäste mit einem abendlichen Showturnier statt, an dem unter anderem der ehemalige deutsche Tennis-Profi Tommy Haas teilnimmt. Tickets können über die Webseite www.mallorca-championships.com gekauft werden. Sie kosten je nach Sitzplatz und Spielrunde zwischen 15 und 325 Euro. In Calvià gemeldete Einwohner erhalten einen 20-prozentigen Preisnachlass. Mehr als 4000 Zuschauer hatten das ATP-Turnier in den vergangenen Jahren jeweils verfolgt.