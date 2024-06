Die Eröffnungsgala der Mallorca Championships 2024 in Santa Ponça am Freitag hat sich einmal mehr als ein Showlauf der VIPs und Special-Guests erwiesen, mit einem Show-Tennisturnier, Fingerfood, Sekt und Champagner sowie Jazzmusik. Alles, was auf der Insel Rang und Namen hat, war an dem sommerlichen Abend im Santa Ponsa Mallorca Country Club zugegen, und beinah wäre sogar Facebook-CEO Marc Zuckerberg aufgekreuzt, an den – wie der Tennis-Club Manager Fabian Kainz MM gegenüber verriet –eine Einladung zu dem glamourösen Event herausgegangen war: „Leider hat Mark Zuckerberg, der sich in den vergangenen Tagen auf der Insel aufhielt, abgesagt. So ein Kaliber hätten wir aber gerne hier gehabt, denn er würde zu unserem Motto der Internationalität passen.“ Ferner erklärte Kainz: „Heute sind rund 430 geladene Gäste vor Ort, es ist ein guter Start in die ATP-Woche und wir sind gespannt, wer am Ende der Gewinner sein wird.“

Boris Becker: Mein Verhältnis zur Insel ist sehr gut Ein Highlight des Abends war die Anwesenheit von Boris Becker, der zusammen mit seiner Verlobten Lilian de Carvalho Monteiro vom Turnierveranstalter Edwin Weindorfer herzlich begrüßt wurde. MM sagte der frühere deutsche Wimbledon-Gewinner: „Es ist wichtig, dass Mallorca so ein großes Turnier hat, und das hat die Insel verdient. Es ist sagenhaft, dass man hier auf Rasen spielen kann. Denn eigentlich assoziieren die meisten die Plätze der Insel mit Sand. Die Nadal-Academy ist ja weiter im Norden, von daher ist die Lage ideal. Auch das Timing des Turniers, eine Woche vor Wimbledon, ist ideal.“ Star des Abends: Boris Becker mit Lilian de Carvalho Monteiro. Foto: Uwe Erensmann (@uepress) Darüber hinaus verriet der 56-jährige deutsche Tennis-Held gegenüber MM: „Mein Verhältnis zur Insel ist sehr gut, ich war hier lange auch wohnhaft und habe nach wie vor sehr viele Freunde hier. Momentan bin ich leider zu wenig da, doch würde ich das gerne in Zukunft verändern.“ Auch der Roberto Blanco mischte sich mit seiner Ehefrau Luzandra Strassburg unter die Gäste. „In diesem Club bin ich das erste Mal, es sieht hier super aus und das Publikum ist einzigartig. Ich selbst spiele übrigens seit 1962 Tennis und stand mit so einigen Tennisgrößen auf dem Platz“, so der 87-jährige Schlagersänger. Tommy Haas vermisst den grünen Rasen Ähnliche Nachrichten Von Veteranen und Rohdiamanten: Schillerndes Tennis-Turnier verspricht starkes Teilnehmerfeld Mehr ähnliche Nachrichten Im Laufe des Abend bekamen die Gäste auf einem der Rasenplätze ein Show-Tennis-Turnier geboten. Deutschland wurde dabei von den Spielern Tommy Haas und Dustin Brown vertreten, die sich gegen die Spanier Jaume Munar und Feliciano López im Doppel durchsetzen konnten. Vor dem Match sagte der Haas, der in früheren Jahren zur Weltspitze gehörte und im Jahr 2000 bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille gewann: „Ich habe erst kurz vor Beginn des Abends erfahren, gegen wen ich hier beim Show-Turnier antrete. Leider spiele ich nicht mehr so oft auf Rasen, und hoffe daher, mich nicht zu verletzen, es ist aber sehr schön und macht viel Spaß.“ Der besonderen Stimmung konnte auch Reality-Star Alex Jolig, der mit seiner Gattin Britt das sommerliche Ambiente in dem Tennis-Club genoss, so einiges abgewinnen, wie er sagte: „Ich bin zum ersten Mal bei dem Event und habe anscheinend so einige verpasst, da es total cool ist. Eine super Location und es sind hier hochkarätige Gäste da, besser kann man es nicht machen. Eigentlich bin ich Golf-Spieler, habe mich jedoch nun auch mal zum Padel-Tennis angemeldet.“ Unter die Anwesenden mischten sich ferner der Immobilienmakler Marcel Remus, Schauspieler Uwe Ochsenknecht, der deutsche Konsul Wolfgang Engstler, Schauspielerin Claudelle Deckert („Unter uns“), TV-Moderatorin Birgit Schrowange mit ihrem Gatten Frank Spotelfer und „Let´s Dance“-Juror Joachim Llambi. Sogar der bekannte spanische Fußballtrainer Vincente del Bosque, Ex-Fußballer Patrick Herrmann, Julia Birzele, Brand Expansion Director der Lío Group sowie Hans Lenz von Engel & Völkers und das deutsche Model Dominik Bruntner waren vor Ort. Zu später Stunde wurde zu den groovigen Sounds einer Rockband ausgelassen das Tanzbein geschwunden. In dem Mallorca Country Club sollen in den Sommermonaten, wie Club-Manager Kainz erklärte, auch zunehmend mehr kulturelle Events stattfinden. Am 16. August etwa tritt hier die deutsche Band „Revolverheld“ auf. Und hier geht es zur Fotogalerie mit den Prominenten des Abends