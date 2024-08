Nach einem durchaus gelungenem Saisonauftakt – einem 1:1-Unentschieden gegen das Starensemble von Real Madrid – steht dem Inselklub RCD Mallorca offenbar noch ein Kracher-Transfer bevor. Davon wollen am Donnerstag verschiedene Medien, darunter die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ und Sport1, Wind bekommen haben. Sport1-Informationen zufolge hält sich der Vater und Berater von Weltmeister Mats Hummels (36), Hermann Hummels, gegenwärtig auf Mallorca auf.

Und das nicht, um dort ausschließlich Urlaub zu machen. Sport1 zufolge steht Vater Hummels in Verhandlungen mit RCD Mallorca. Gänzlich neu ist die Information nicht, bereits im Juni hatten viele den Ex-Dortmunder in die Nähe des mallorquinischen Erstligisten gerückt. Zu mehr als einem Gerücht ließ sich die Meldung damals aber nicht aufblasen.

Doch nun, im zweiten Anlauf und nach bislang erfolgloser Vereinssuche, scheint man sich von beiden Seiten tatsächlich näher zu kommen. „Ultima Hora“ will zu Ohren bekommen haben, dass das Umfeld von Mats Hummels „bei Mallorca anklopfte und Interesse an einem Vertragsabschluss bekundete“. Nach Sport1-Informationen hatte Mallorca vor zwei Monaten einen Einjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von zwei Millionen Euro netto unterbreitet.

Dass der Verteidiger-Oldtimer noch nicht in Rente gehen will, gilt in der Branche als beschlossene Sache. Seit seiner Trennung von Dortmund sollen daher mehrere Top-Vereine Interesse an Hummels bekundet haben, darunter AS Rom, Juventus Turin und der FC Bologna. Auch als England, so Sport1, seien Anfragen gekommen. Aber den 36-Jährigen zieht es offenbar nach Spanien. Neben RCD Mallorca sieht das Sportportal noch Ligakonkurrent Real Sociedad San Sebastian im Rennen und die Dienste des Innenverteidigers.

Als Favorit machen die Medien derzeit aber Mallorca aus. Denn die familiären Rahmenbedingungen sprächen klar für die Urlaubsinsel. „Hummels besitzt auf Mallorca schon eine Immobilie und verweilt dort ohnehin schon sehr oft. Auch seine Ex-Frau Cathy Hummels besitzt dort eine Unterkunft“, fasste Sport1 die Gemengelage zusammen. Mit einem Engagement auf der Insel stünde auch regelmäßigen Treffen mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig nichts im Wege. Der soll zwar ab September in München in die Schule gehen, die Fluganbindungen an die Isar stehen aber denen Berlin in nichts nach.

Spätestens am Samstag müssen sich Hummels und Mallorca entschieden haben, denn dann endet das Transferfenster.