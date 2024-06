Sommer, Sonne, ...und natürlich Shopping: Die Ex-Spielerfrau Cathy Hummels lässt es sich derzeit auf Mallorca richtig gut gehen, wie sie ihren 690.000 Followern auf Instagram mitteilte. In einem pinkfarbenen, luftdurchlässigen Dress von Revolve und einer Handtasche Louis Vuitton postete das It-Girl ein Foto von sich in den sozialen Netzwerken und schrieb dazu: "Mallorca Vibes", was sie mit dem Hashtag "littlevacation" versah.

In ihrer Insta-Story posierte die 36-Jährige in ihrem neuen Outfit in Puerto Portals, wo sie mit ihren Blicken – wie ihre Begleiterin in dem Kurzvideo sagt – die "Schaufenster der Geschäfte leerkaufte". Letztendlich schafft sie es, ein passendes Kleid für eine Date Night zu kaufen. Wer jedoch bei der Date Night auf der Baleareninsel mit dabei ist, verrät die Influencerin nicht.

Bei dem Kurz-Tripp ist auch Sohn Ludwig (6) mit von der Partie, der aus ihrer früheren Beziehung mit dem Fußballer Mats Hummels stammt. Wie diverse deutsche Online-Medien, darunter die "Bild-Zeitung" und "T-Online" berichteten, gab es vor ihrem Abflug auf die Baleareninsel jedoch ein paar kleine Schwierigkeiten. Denn die "Kampf-der-Realitystars"-Moderatorin hätte ohne die Unterschrift ihres Ex-Mannes fast nicht ausreisen dürfen.

Zu dem Zeitpunkt meldete sich die Influencerin empört vom Flughafen auf ihrem Social-Media-Account: "Hab' ich irgendwas verpasst? Ich bin seine Mutter, wir wollen jetzt nach Mallorca fliegen. Sein Vater ist auch auf Mallorca. Und ich darf jetzt tatsächlich nicht fliegen, ohne dass ich eine Bestätigung von dem Vater des Kindes habe, dass ich mit ihm reisen darf".

Auch Mats Hummels, auf den Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Fußball-EM verzichtet hat, genoss eine kleine Auszeit auf Mallorca (Foto: Instagram @aussenrist15)

Wenig später gab Cathy Hummels jedoch Entwarnung: "Wir haben es jetzt doch noch geschafft", jubelte sie und erklärte: "Ich habe gerade noch ein Dokument bekommen, mit Originalunterschrift." Glücklicherweise sei der Flug verspätet gewesen. Auch der Vater von Ludwig, Mats Hummels befindet sich derzeit seit einigen Tagen anscheinend auf Mallorca. In seiner Insta-Story zeigte er Aufnahmen von der Bar La Sang in Palma, wo er ein Getränk genossen hat und sich am Donnerstagabend offenbar das EM-Fußballspiel (Spanien gegen Italien) zu Gemüte führte.