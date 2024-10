Die aus Hamburg stammende Annika Uckel hat für die Frauen am Sonntag den Tui Palma Marathon Mallorca gewonnen. Die Deutsche brauchte für die 42 Kilometer lange Strecke, die vor allem durch die Altstadt verlief, 2:56,47 Stunden. Auf Rang 2 kam die Belgierin Hannelore Polleunis mit einer Zeit von 3:01,46 Stunden.

Sieger bei den Männern wurde der Marokkaner Aziz Boutoiz, der auf Mallorca lebt. Für ihn war es nach 2022 bereits der zweite Sieg beim Marathon in Palma. Der Mallorquiner Toni Roca sicherte sich nach 2:31,05 Stunden den zweiten Rang. Dritter wurde der Norweger Thomas Kjetland in 2:35,39 Stunden.

An dem Großevent, das in vergangenen Jahren auh mal von der Hotelkette Zafiro ausgerichtet worden war, nahmen 8000 Läufer teil. Angeboten wurde auch ein Halbmarathon und eine Neun-Kilometerstrecke. Die letztgenannte Distanz absolvierte der Chef der Tui-Group, Sebastian Ebel, der am Samstagabend bei einem Treffen Tourismus-Entscheider in der Balearen-Kapitale zusammengebracht hatte. 44 Prozent der Teilnehmer waren dieses Jahr Frauen.

Der Marathonlauf ist eine auf Straßen oder Wegen ausgetragene sportliche Laufveranstaltung und zugleich die längste olympische Laufdisziplin in der Leichtathletik, deren Streckenlänge im Jahr 1921 auf 42,195 Kilometer festgelegt wurde. Manche Läufe, insbesondere bei leichtathletischen Jahreshöhepunkten, führen zum Zieleinlauf ins Stadion, wo abschließend noch etwa eine Runde zu laufen ist.