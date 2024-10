Die Golfanlage "T Golf" feiert ihr zehnjähriges Bestehen und reflektiert dabei die Prinzipien, denPlatz seit der Gründung im Jahr 2015 leiten: Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das Unternehmen nutzt zur Bewässerung des Golfplatzes nach eigenen Angaben aufbereitetes Wasser aus einer Anlage in Santa Ponça. Dort wird Abwasser in nutzbares Wasser umgewandelt, das für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen und Golfplätze geeignet ist. Diese Wiederverwendung von Wasser trägt zur Erhaltung der Trinkwasserreserven bei.

Die Wasserbeschaffung ist ein zentraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von "T Golf". Ein Team von Greenkeepern verwaltet die Wasser- und Umweltressourcen mithilfe moderner Technologien und umfassendem Fachwissen. Das aufbereitete Wasser wird in Seen und Wasserfällen gefiltert und dann über ein automatisiertes Bewässerungssystem verteilt, das auf Satellitendaten und Echtzeitinformationen von Wetterstationen sowie Feldsensoren basiert. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine präzise Steuerung der Wassermenge, was Abfall reduziert und den Energieverbrauch minimiert.

Regelmäßige biologische Analysen sind Teil der internen Protokolle von "T Golf", um die Gesundheit des Golfplatzes und seiner Umgebung zu überwachen. Das Unternehmen setzt auch auf künstliche Intelligenz in der Rasenverwaltung, um potenzielle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und die Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Insgesamt hat "T Golf" Maßnahmen ergriffen, um die Umweltauswirkungen zu minimieren und die Artenvielfalt zu fördern, während ein nachhaltiger Golfplatz aufrechterhalten wird.